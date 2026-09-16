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Copa Libertadores

Alineaciones de Liga de Quito vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026

En Ecuador y después de la victoria del Verdao por la mínima diferencia en la ida, se resuelve el boleto rumbo a las semifinales.

Liga de Quito y Palmeiras chocan en Ecuador.
© GettyLiga de Quito y Palmeiras chocan en Ecuador.

Este miércoles, bajo la órbita del partido de vuelta correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2026, Liga Deportiva Universitaria de Quito y Palmeiras se encuentran frente a frente con el Estadio Rodrigo Paz Delgado como testigo y como escenario.

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Cabe destacar que, hace exactamente una semana, en el marco del partido de ida desarrollado en Sao Paulo, Brasil, el Verdao se quedó con una ajustada victoria por 1-0 gracias a una solitaria anotación de Agustín Giay. De ese modo, la serie quedó totalmente abierta.

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No es un detalle menor que el conjunto ecuatoriano acudió a esta instancia del propio certamen continental después de dejar en el camino a Mirassol en cuartos de final, en tanto que Palmeiras lo hizo como consecuencia de un saldo positivo frente a Cerro Porteño.

Las formaciones de Liga de Quito vs. Palmeiras

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Richard Mina, Ricardo Adé, Luis Segovia; Juan Rodríguez, Sebastián González, Lucas Rodríguez; Janner Corozo, Michael Estrada y Yerlin Quiñónez.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Bruno Fuchs, Alexánder Barboza; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Piquerez; Andreas Pereira, Jhon Arias; José Manuel López.

La previa de Liga de Quito vs. Palmeiras

El cuadro de la Copa Libertadores

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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