El Canalla enfrentó en Arroyito al Timao por la ida de los octavos de final del torneo más importante del continente.

Resulta indignante que el racismo siga existiendo tan cotidianamente en las canchas del fútbol sudamericano. Por estar en una tribuna, nadie tiene derecho a discriminar a nadie, ni por sus orígenes, ni por su color de piel ni por nada. El pasado jueves, Rosario Central recibió a Corinthians por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y se observaron escenas desagradables en el Gigante de Arroyito.

En un partido que terminó 0 a 0, la noticia pasó por los desagradables gestos racistas que un puñado muy pequeño de hinchas de Rosario Central hicieron contra Hugo Souza, arquero del Timao, y también contra sus hinchas. Ante esta situación, Conmebol abrió un expediente disciplinario contra el Canalla y tomará medida.

Por su parte, la dirigencia de Rosario Central ya trabaja para identificar a los hinchas que hicieron gestos racistas y una vez que sean identificados, lo más probable, es que sean duramente sancionados. Por su parte, se desconoce todavía cuál será el castigo que tenga el Canalla como institución.

🚨#CONMEBOL inició un expediente disciplinario contra #RosarioCentral por actos de racismo de dos hinchas contra los simpatizantes de #Corinthians



📌 El equipo 🇦🇷 ya tomó cartas en el asunto y trabaja para tomar medidas contra esos energúmenos pic.twitter.com/qzlFWWPko4 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 14, 2026

Corinthians mostró su descontento en las redes

El Sport Club Corinthians Paulista repudia vehementemente y lamenta un nuevo episodio de racismo en el fútbol.

En la noche de este jueves (13), en el enfrentamiento contra el Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, válido por los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, aficionados del equipo local cometieron actos racistas en la grada dirigidos al portero Hugo Souza, del Timão, durante el partido.

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El Club exigirá una investigación que resulte en la identificación y sanciones apropiadas a los aficionados que cometieron tales actos. Es indignante que, una vez más, estemos presenciando escenas como esta que no representan lo que es el fútbol.

Hugo Souza dio aviso de lo sucedido

En pleno partido, Hugo Souza -arquero de Corinthians- llamó al árbitro Andrés Matonte para dar aviso de los gestos que sufría desde la tribuna del Canalla, aunque también denunció que recibió insultos racistas durante todo el partido. Resulta inadmisible esta conducta por parte de los fanáticos del conjunto rosarino, tanto contra Souza como también contra los hinchas del Timao que dijeron presentes en Arroyito.

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Hugo Souza. (Foto: Prensa Corinthians).

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