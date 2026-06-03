Conmebol confirmó los días y horarios para los octavos de final de la Copa Libertadores

Una vez que culmine el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en América del Sur se reanudará la Copa Libertadores, donde los diferentes clubes que se ganaron la clasificación a los octavos de final llevarán a adelante sus respectivos partidos.
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Con la presencia de los últimos finalistas y nuevamente candidatos a obtener el título, Flamengo y Palmeiras, además de los participantes restantes, entre el martes 11 y el jueves 20 de agosto se llevarán a cabo los partidos de ida y también de vuelta. Allí quedarán definidos los cruces correspondientes a los cuartos de final.
La final de la Copa Libertadores se disputará en el Estadio Centenario.
Los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores 2026
Lado izquierdo del cuadro
- Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica
- Rosario Central vs. Corinthians
- Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
- Cruzeiro vs. Flamengo
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Lado derecho del cuadro
- Mirassol vs. Liga de Quito
- Cerro Porteño vs. Palmeiras
- Platense vs. Coquimbo Unido
- Fluminense vs. Independiente Rivadavia
Días y horarios para los octavos de final de la Copa Libertadores
Martes 11 de agosto
- Fluminense vs. Independiente Rivadavia
- Ida: 11/8 – 19:00 (BRA/ARG) – Río de Janeiro
- Vuelta: 18/8 – 19:00 (ARG/BRA) – Mendoza
- Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica
- Ida: 11/8 – 21:30 (ARG) / 20:30 (CHI) – La Plata
- Vuelta: 18/8 – 20:30 (CHI) / 21:30 (ARG) – Santiago
- Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
- Ida: 11/8 – 19:30 (COL/ECU) – Ibagué
- Vuelta: 18/8 – 21:30 (ECU/COL) – Sede a definir
Miércoles 12 de agosto
- Platense vs. Coquimbo Unido
- Ida: 12/8 – 19:00 (ARG) / 18:00 (CHI) – Vicente López
- Vuelta: 19/8 – 18:00 (CHI) / 19:00 (ARG) – Sede a definir
- Palmeiras vs. Cerro Porteño
- Ida: 12/8 – 19:00 (BRA/PAR) – São Paulo
- Vuelta: 19/8 – 19:00 (PAR/BRA) – Asunción
- Cruzeiro vs. Flamengo
- Ida: 12/8 – 21:30 (BRA) – Belo Horizonte
- Vuelta: 19/8 – 21:30 (BRA) – Río de Janeiro
Jueves 13 de agosto
- Mirassol vs. LDU Quito
- Ida: 13/8 – 19:00 (BRA) / 17:00 (ECU) – Sede a definir
- Vuelta: 20/8 – 17:00 (ECU) / 19:00 (BRA) – Quito
- Rosario Central vs. Corinthians
- Ida: 13/8 – 21:30 (ARG/BRA) – Rosario
- Vuelta: 20/8 – 21:30 (BRA/ARG) – São Paulo
Martes 18 de agosto
- Fluminense vs. Independiente Rivadavia
- Vuelta: 18/8 – 19:00 (ARG/BRA) – Mendoza
- Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica
- Vuelta: 18/8 – 20:30 (CHI) / 21:30 (ARG) – Santiago
- Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
- Vuelta: 18/8 – 21:30 (ECU/COL) – Sede a definir
Miércoles 19 de agosto
- Platense vs. Coquimbo Unido
- Vuelta: 19/8 – 18:00 (CHI) / 19:00 (ARG) – Sede a definir
- Palmeiras vs. Cerro Porteño
- Vuelta: 19/8 – 19:00 (PAR/BRA) – Asunción
- Cruzeiro vs. Flamengo
- Vuelta: 19/8 – 21:30 (BRA) – Río de Janeiro
Jueves 20 de agosto
- Mirassol vs. LDU Quito
- Vuelta: 20/8 – 17:00 (ECU) / 19:00 (BRA) – Quito
- Rosario Central vs. Corinthians
- Vuelta: 20/8 – 21:30 (BRA/ARG) – São Paulo
DATOS CLAVES
- Copa Libertadores: se reanudará en América del Sur tras el Mundial de Norteamérica.
- Octavos de final: los partidos de ida y vuelta se jugarán del 11 al 20 de agosto.
- Flamengo y Palmeiras: los últimos finalistas participarán en esta fase para definir los cuartos de final.