El entrenador del Pincha se mostró confiado con lo que pueda hacer su grupo este sábado ante Palmeiras en Montevideo.

El Estadio Centenario de Montevideo albergará este sábado la final de la Copa Libertadores 2026. Tras el dominio de los equipos brasileños en los últimos años, Estudiantes de La Plata está ante la oportunidad de cortar con esa racha al enfrentar a Palmeiras, el defensor del título.

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El Pincha dejó en el camino a Corinthians y Flamengo en cuartos y semifinales, respectivamente. Ahora quiere dar el golpe de nuevo, esta vez por la gloria eterna y lo que sería la quinta Copa Libertadores de la historia para el club. Al respecto, Cacique Medina se mostró confiado de cara a la gran definición.

“Ya hay una estructura que lleva años aquí adentro: una forma de ser, una forma de sentir, una forma de trabajar. Esta mística que tiene este club no se compra en la farmacia. Se contagia, se traslada o se transmite durante el tiempo. Durante las experiencias que ha vivido este club, con la Copa Libertadores sobre todo, por todo lo conseguido”, inició el entrenador uruguayo en charla con el canal oficial de la Copa Libertadores.

Cacique Medina, DT de Estudiantes. (Foto: Getty)

Y continuó: “Las noches de Copa Libertadores fueron muy mágicas, muy especiales. Cada partido tuvo su cuota de emotividad. Nuestro equipo es muy emocional. Cuando nosotros tenemos la emoción a flor de piel, por lo general jugamos bien. A partir de ahí creo mucho en este equipo, que va a estar a la altura de lo que es una final, de la historia de Estudiantes y de nuestro presente”.

“Cada partido importante que hemos jugado este año, el equipo lo ha sacado adelante con juego, con fútbol y con corazón. La emoción está y va a estar. Está en el ambiente la final de la Libertadores. Nos permitimos soñar desde el primer día y seguimos soñando. Para tratar de conseguir el objetivo máximo vamos a tener que trabajar y mucho”, cerró el DT.

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