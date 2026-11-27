El mediocampista de Estudiantes se refirió a los dichos de su rival en la previa de la final.

En el Estadio Centenario de Montevideo, Estudiantes de La Plata se enfrentará a Palmeiras de Brasil por la final de la Copa Conmebol Libertadores, en búsqueda de levantar el título continental por quinta vez en su historia y cortar una racha de 17 años sin ganarlo.

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Previo a este encuentro, Ezequiel Piovi, mediocampista del Pincha, habló con los medios de prensa en zona mixta, y allí no solo se mostró confiado en que su equipo podrá dar la vuelta olímpica, sino que también se refirió a los dichos de Alexander Barboza, quien aseguró que se ve campeón.

“Lo leímos, lo vimos con los chicos. No me gusta opinar antes del partido. Si lo dijo, será porque lo siente así. Nosotros tenemos que dejar eso de lado, enfocarnos en lo nuestro y ojalá podamos hacer un gran partido el día sábado”, fue la respuesta del ex Arsenal sobre la afirmación del jugador de Palmeiras.

🫪👀 EZEQUIEL PIOVI se refirió a los dichos de ALEXANDER BARBOZA en la previa de la final de la CONMEBOL LIBERTADORES…



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Por otro lado, habló sobre el respeto que hay que tenerle a Estudiantes: “Creo que el respeto lo ganamos dentro de la cancha con la clase de partidos que hicimos con los rivales que tuvimos. En cada llave fuimos superiores al rival y estamos acá porque nos lo ganamos. El respeto lo ganamos dentro de la cancha y tenemos que demostrarlo nuevamente el sábado”.

Y agregó, respecto al análisis sobre Palmeiras: “Cada equipo es diferente, sí sabemos que en estos partidos solemos medirnos contra equipos de mucho poder y fuimos al frente para lograr la clasificación. El sábado no va a ser la excepción, vamos a ir al frente como lo hicimos hasta ahora trabajando el partido como se debe, analizamos al rival, sabemos las virtudes que tiene y por donde podemos sacar alguna ventaja nosotros”.

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Qué dijo Barboza en la previa del partido

Días atrás el defensor central con pasado en River y campeón de la Libertadores 2024 con Botafogo, habló en una entrevista en la que aseguró que se ve ganador de la final con Palmeiras. “Estoy muy feliz por estar nuevamente en una final de la Libertadores. La primera, en 2024, la gané en mi casa y la segunda la voy a ganar en mi segunda casa que es Uruguay”, soltó.

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