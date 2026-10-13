Dónde ver EN VIVO Fluminense vs. Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores: TV y streaming online

Fluminense y Palmeiras se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por las semifinales de la Copa Libertadores. Los detalles de la televisación.

Fluminense y Palmeiras se cruzan el miércoles 14 de octubre con un lugar en la final de la Copa Libertadores en juego. Son dos de los clubes más ganadores de Brasil y esta vez se miden en una serie que promete quedar pareja hasta el final.

Lo que está en juego es nada menos que el pase a la final del torneo más importante de Sudamérica. Ninguno de los dos quiere quedar a mitad de camino después de haber llegado hasta las semifinales.

Horario del partido

Argentina: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Fluminense llega con un presente mixto: viene de caer 1-2 como visitante ante Platense, aunque antes había ganado 2-0 de local frente al mismo rival y arrastraba un empate 1-1 ante Independiente Rivadavia. La localía puede ser una buena noticia para un equipo que necesita reencontrar funcionamiento en instancias decisivas.

Palmeiras tampoco llega de la mejor manera: cayó 2-3 como visitante frente a LDU Quito en su presentación más reciente, después de haber ganado 1-0 de local contra el mismo equipo ecuatoriano y de imponerse también 1-0 ante Cerro Porteño. El equipo brasileño sabe lo que es pelear estas instancias y llega con la experiencia de haber estado ahí antes.

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El historial entre Fluminense y Palmeiras

El historial entre ambos es extenso y favorece apenas a Palmeiras: de 51 enfrentamientos, el conjunto paulista ganó 24 y Fluminense se quedó con 19, con 8 empates en el medio. En materia de goles también hay ventaja para Palmeiras, que anotó 71 contra los 58 de Fluminense en todo ese historial.

El antecedente más reciente fue favorable para Fluminense, que se impuso 3-2 como local en agosto. Antes de eso hubo paridad total: triunfos cortos para cada lado y hasta un par de empates que confirman que no hay un dominador claro en los últimos cruces.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/08/2026 Fluminense vs. Palmeiras 3-2 Serie A 26/02/2026 Palmeiras vs. Fluminense 2-1 Serie A 23/11/2025 Palmeiras vs. Fluminense 0-0 Serie A 23/07/2025 Fluminense vs. Palmeiras 1-2 Serie A 08/12/2024 Palmeiras vs. Fluminense 0-1 Serie A 25/07/2024 Fluminense vs. Palmeiras 1-0 Serie A 03/12/2023 Palmeiras vs. Fluminense 1-0 Serie A 06/08/2023 Fluminense vs. Palmeiras 2-1 Serie A 27/08/2022 Fluminense vs. Palmeiras 1-1 Serie A 08/05/2022 Palmeiras vs. Fluminense 1-1 Serie A

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Todos los partidos de las semifinales

Estudiantes vs. Flamengo — jueves 15 de octubre, 21:30 hs

En síntesis