El paraguayo abrió la cuenta en el Estadio Centenario para que el elenco brasileño empiece a ilusionarse con la chance de volver a ser campeón.

La final de la Copa Libertadores no tenía muchas incidencias de peligro en las áreas ajenas, pero Palmeiras y Estudiantes de La Plata no dejaban de pensar en romper la paridad. Tras irse al descanso sin goles, en el regreso al campo de juego para disputar el complemento llegaron las alegrías.

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A los 7 minutos de la segunda etapa, el paraguayo Ramón Sosa dejó en claro por qué era el mejor futbolista del partido. Volcó toda su calidad en el verde césped del Estadio Centenario y, pese a la polémica que se generó, tanto el VAR como el árbitro Jesús Valenzuela confirmaron que el tanto era válido.

Una gran jugada de Arthur Gabriel, que pinchó el balón para que Jhon Arias lo peinara y habilitara a Sosa, el delantero con pasado en Gimnasia y Esgrima de La Plata, que se metió entre los defensores del Pincha y definió con el borde interno de su pie izquierdo. Pese a que todos los futbolistas del elenco argentino pedían offside, las autoridades determinaron que la acción fue dentro del reglamento.

El nacido en Maracaná alcanzó los tres tantos con la camiseta del Verdão en los ocho juegos que disputó de la vigente edición de la Copa Libertadores, pero también logró convertirle por segunda vez en su carrera al conjunto platense, ya que anteriormente lo había hecho con la pilcha del Lobo en junio de 2022, partido que terminó igualado con un tanto por lado.

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