Agustín Giay y el ‘Flaco’ López palpitaron la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes: “Condimento especial”

Los futbolistas se sumaron a la Selección Argentina y se refirieron al duelo ante el Pincha, que se disputará en Montevideo.

Con los amistosos frente a la Selección de Uruguay en La Bombonera y Costa Rica en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, la Selección Argentina le pondrá punto final a su participación futbolística en el año, y así comenzará a planificar lo que será la temporada 2027.

José Manuel López y Agustín Giay, futbolistas de Palmeiras de Brasil, llegaron al país para presentarse a los entrenamientos del equipo comandado por Lionel Scaloni, y en diálogo con los medios, también palpitaron la final de la Copa Libertadores, en donde se enfrentarán a Estudiantes de La Plata.

“Estoy contento por todo lo que viene, muchos partido en el año, competimos por todo y se viene la etapa de definición”, inició López respecto al cierre de temporada que se viene para el Verdao, con las finales de Copa Libertadores y Copa de Brasil, más el final del Brasileirao.

Siguiendo por la misma línea, se refirió a lo que será el enfrentamiento ante Estudiantes en Montevideo: “Es lindo jugar contra un equipo argentino, va a haber hinchada argentina y pone más lindas las cosas. Venimos trabajando bien y esperemos este año ganarla”.

Por otro lado, Giay también palpitó lo que será la segunda final consecutiva de Copa Libertadores para Palmeiras, que viene de caer ante Flamengo en 2025: “Tenemos a Estudiantes y Copa de Brasil con Gremio. Tenemos un final de año muy movido. Es un condimento especial jugar contra un argentino”.

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores

El partido definitorio de la Copa Conmebol Libertadores se jugará el próximo sábado 28 de noviembre desde las 17.00 horas de Argentina en el Estadio Centenario de Montevideo. Este encuentro, podrá verse en vivo a través de la transmisión de Disney+.

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