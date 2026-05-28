El golazo de Clemente Montes para que Universidad Católica elimine parcialmente a Boca de la Copa Libertadores

De contra, el delantero chileno recortó hacia el centro y sacó un grandioso remate que dejó sin chances a Leandro Brey.

Boca era superior a Universidad Católica, tenía las mejores situaciones de peligro, pero no lograba concretar. El público se impacientaba y, a pesar de que no creaba riesgo en el arco defendido por Leandro Brey, en el aire se sentía que, de contra, los dirigidos por Daniel Garnero podían lastimar.

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Con todo el Xeneize volcado en ataque, los Cruzados salieron rápido con un contraataque que comandó Cristian Cuevas y cuando abrieron la cancha hacia la izquierda, Eugenio Mena asistió notablemente a Clemente Montes, quien recortó hacia adentro para sacar un enorme derechazo.

El ariete chileno de 25 años estampó el 1-0 sobre Boca y dejó atónita a toda la parcialidad presente en La Bombonera, que no podía creer lo que estaba viendo. Y claro, con este resultado, los dirigidos por Claudio Úbeda estaban quedando eliminados de la Copa Libertadores, los chilenos se metían en los octavos de final y, como si fuese poco, los locales caían a la tercera posición para ir a la Copa Sudamericana.

A raíz de este tanto, el futbolista que también pasó por Celta de Vigo, alcanzó los dos tantos en la presente edición del máximo certamen continental en los seis partidos que disputó de la fase de grupos.

¡¡GOLAZO DE CATÓLICA QUE QUIERE OCTAVOS!! Gran remate de Montes de afuera del área para el 1-0 de U. Católica vs. Boca.



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