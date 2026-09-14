Sao Paulo vs. Boca, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026: hora, TV, alineaciones y árbitro

Llegó el momento. Este martes, con el mítico Estadio Morumbí como escenario, Boca Juniors vuelve a verse las caras con Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Luego del 1-0 conseguido en la ida gracias al solitario tanto de Miguel Merentiel, el Xeneize busca sellar el boleto rumbo a las […]

Llegó el momento. Este martes, con el mítico Estadio Morumbí como escenario, Boca Juniors vuelve a verse las caras con Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Luego del 1-0 conseguido en la ida gracias al solitario tanto de Miguel Merentiel, el Xeneize busca sellar el boleto rumbo a las semifinales del certamen continental.

En territorio brasileño, el equipo comandado estratégicamente por Rodolfo Arruabarrena intentará meterse entre los cuatro mejores equipos de la Copa Sudamericana. Cabe destacar que, de finiquitar la clasificación, el combinado Xeneize deberá lidiar con el ganador de la serie compuesta por Vasco da Gama e Independiente Santa Fe.

Las probables formaciones de Sao Paulo y Boca

Sao Paulo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Lucas Ramón, Pablo Maia, Marcos Antonio, Iago; Luciano; Artur y André Silva.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

A qué hora se juega Sao Paulo vs. Boca

El partido entre Sao Paulo y Boca Juniors, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, se llevará a cabo este martes 15 de septiembre, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Morumbí.

Cómo ver Sao Paulo vs. Boca por TV

Sao Paulo vs. Boca Juniors podrá visualizarse por intermedio de la pantalla de DSports, así como también a través de la plataforma DGO. Además, el canal puede encontrarse en Flow.

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Los árbitros del partido

Árbitro principal : Gustavo Tejera (Uruguay)

: Gustavo Tejera (Uruguay) Asistente 1 : Nicolás Tarán (Uruguay)

: Nicolás Tarán (Uruguay) Asistente 2 : Martín Soppi (Uruguay)

: Martín Soppi (Uruguay) Cuarto árbitro : José Burgos (Uruguay)

: José Burgos (Uruguay) VAR : Leodan González (Uruguay)

: Leodan González (Uruguay) AVAR: Héctor Bergalo (Uruguay)

La previa de Sao Paulo vs. Boca

El cuadro de la Copa Sudamericana