El delantero de Barcelona se candidateó para el gran galardón y un ganador del premio salió a cruzarlo.

El 26 de octubre se conocerá a un nuevo ganador del Balón de Oro, que será reconocido por su trabajo en la última temporada, incluyendo el Mundial 2026. Lamine Yamal se considera uno de los grandes candidatos, pero Lothar Matthaus no lo ve de la misma forma.

Este lunes, el delantero de Barcelona se postuló para el premio entregado por France Football y declaró que considera que Kylian Mbappé es su único rival: “Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos. Y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí, Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo”.

Y deslizó: “No depende de mí, depende de vosotros. El trabajo con el Barça y la selección ha sido increíble. Tengo opciones, hice un gran año. Pero veremos. No creo que necesite hacer campaña. Cada uno puede pensar lo que quiera. Estoy orgulloso de lo que he hecho y no puedo pedir más. Es vuestro trabajo, no suplicaré nada”.

Al respecto, As compartió declaraciones de Matthaus, campeón del mundo en Italia 1990, mismo año en el que levantó el Balón de Oro. El alemán cree que Yamal no hizo méritos suficientes, ni que es el español con más chances de quedarse con el prestigioso galardón.

Matthaus, duro contra Yamal. (Foto: Getty)

“No destacó tanto como otros jugadores. En el Mundial de España fue uno del montón; quien marcó la diferencia fue Rodri. Nunca llegó a entrar en ese estado de forma con el que había brillado en el pasado y que vuelve a tener esta temporada”, analizó Matthaus.

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Y continuó: “Eso no significa que no tenga opciones en la votación. Lo tiene todo para ser ganador del Balón de Oro. Creo que los títulos desempeñan un papel decisivo, por eso veo sus opciones mejores que las de Mbappé, que este año no ganó nada ni con el Real Madrid ni con la selección francesa”.

Harry Kane, el candidato para Matthaus

“Ganó la Bota de Oro, marcó en el Mundial y logró goles importantes en la Champions. Además, conquistó dos títulos con el Bayern y alcanzó las semifinales tanto de la Champions como del Mundial”, sostuvo el campeón del mundo con la Selección de Alemania.

Datos clave

26 de octubre: se anunciará al ganador del Balón de Oro con Lamine Yamal .

se anunciará al ganador del Balón de Oro con . Lamine Yamal: el delantero declaró que él y Kylian Mbappé son los principales candidatos.

el delantero declaró que él y son los principales candidatos. Lothar Matthaus: afirmó que Rodri destacó más y postuló a Harry Kane como candidato.