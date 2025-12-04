Es entrenador, fundó un club para más de 35 mil jugadores y ayuda a futbolistas libres: “Ojalá la AFA nos dé una mano”

En Argentina muchos son los jugadores que dejan sus hogares para dedicarse de lleno al fútbol. En gran parte de los casos, los futbolistas no llegan a debutar como profesionales, por lo que quedan en libertad de acción a una corta edad y deben pensar cómo seguir con su vida.

Damián Malandra, entrenador argentino que tuvo pasos por el ascenso, así como también por fútbol de Brasil y Lituania, formó en 2018 El Busca Club, una institución que busca ayudar a estos jóvenes para reinsertarlos en distintos clubes y que así puedan seguir en la lucha por sus sueños.

En diálogo con Bolavip, Malandra contó cómo surgió la idea de este club, así como también explicó de qué manera se sustenta. Además, habló sobre la metodología de estas pruebas y el trabajo que hay detrás para que los futbolistas puedan conseguir un nuevo equipo.

–¿En qué momento nace el Busca Club?

-El Busca Club nace cuando me fui de Chicago en 2018. Yo venía trabajando en fútbol desde siempre: fui analista de videos, profe y entrenador. En 2019, cuando salí de El Porvenir, dije: “Voy a armar algo para jugadores libres, para hacer amistosos y seguir vigente”. Empecé de cero, sin cobrar nada, solo con jugadores libres. El primer amistoso fue contra UAI Urquiza y vinieron jugadores del ascenso. La idea ya la venía masticando desde 2013-2014, pero la concreté en 2018-2019. Siempre tuve el bichito de armar algo para los jugadores que quedaban libres.

-¿Dónde arrancaron?

-Al principio entrenábamos en un predio que se llamaba en La Matanza, cerca de Loma del Mirador, que hoy ya no existe. Íbamos con un equipo de cuero y el otro con pecheras, yo llevaba mis elementos de preparador físico. Después empezamos a jugar amistosos: contra Atlanta, Chacarita Y así fuimos creciendo. Cuando salí de Chicago en 2019 le di de lleno al Busca Club.

-¿Contra quiénes juegan estos amistosos?

-Siempre con clubes de B Nacional para abajo. Hace dos años jugamos con Racing de Primera, pero los equipos de Primera tienen otro enfoque: no fichan jugadores libres. Entonces nos enfocamos en B Metro, B Nacional, Primera C, Federal A… Ahí sí hay chances reales.

–¿Cómo se enteran los chicos hoy de las pruebas?

Hoy explota TikTok. Tengo el Instagram del Busca Club, Facebook, YouTube, pero TikTok es lo que más trae gente. Me llaman de Corea, España, Uruguay, representantes de FIFA. Yo no soy representante, soy entrenador: hago los videos, los contactos, y si a un representante le gusta un pibe, se lo lleva.

–¿El jugador tiene que estar necesariamente libre?

-Sí, 100 % libre. Si tiene contrato no puede venir.

–¿Dónde entrenan ahora?

Ya no entrenamos fijo. Solo hago amistosos. Convoco por redes, publico la fecha y el rival. El último fue en Sportivo Barracas: se anotaron casi 700 pibes y vinieron 41. Los filtro uno por uno: pido currículum, videos, antecedentes. Priorizo formación de AFA. Si jugaste aunque sea pre-novena de Independiente o liga metropolitana, tenés más chances que alguien que solo jugó en el interior sin rodaje.

–¿Cada cuánto juegan?

-Una vez por semana todo el año, sin parar. 48 amistosos mínimo al año.

-¿Cómo se sustenta el proyecto?

-Los chicos pagan $30.000 por partido. Con eso les doy: filmación completa del partido, fruta y agua, popa lavada y planchada y la chance de mostrarse contra un club real Estoy a pulmón. La ropa es la misma desde el día 1, por orgullo y porque me dio muchísimo prestigio. Pasaron más de 35.000 jugadores en 8 años y el 80% sigue en actividad.

-¿Qué les pedís a los chicos que llegan al club?

-Que se porten bien y valoren. Muchos no lo hacen. Cuando están sin club te piden todo: botines, viáticos, ayuda… y cuando firman, desaparecen y ni gracias te dan. De 35.000 pibes, te diría que 29.900 se portaron mal. Hay excepciones, pero pocas.

–¿Cómo seguiste con El Busca Club mientras vos trabajabas afuera?

-Nunca paró del todo. Lo manejaba por teléfono con profes amigos. Siempre siguió habiendo amistosos.

-¿Qué equipo tenés hoy detrás del Busca Club?

-Mi señora es psicóloga deportiva, coach emocional, nutricionista y terapeuta. Ella atiende a los chicos que quieren. Tengo dos preparadores físicos que entrenan a los pibes por zona cuando hay pretemporada. Tres videoanalistas (jugadores que hacen el curso) que filman y editan aparte.

–¿Qué proyectás a futuro?

-Seguir todo el año, 48 amistosos mínimo. Ojalá la AFA algún día nos dé una mano y nos sponsoree o nos meta en la Promocional. Somos el equipo que más jugadores colocó en el fútbol argentino y en el mundo. Y seguir ayudando a los pibes que realmente lo merezcan y se porten bien.