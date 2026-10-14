Alineaciones de Jagiellonia y Ararat por la Europa League: formaciones probables

Se viene Jagiellonia vs. Ararat este jueves 15 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Jagiellonia y Ararat
Jagiellonia viene de caer 1-2 ante Olympiacos.
Ararat viene de caer 1-4 ante Sparta.
Las alineaciones de Jagiellonia y Ararat
Jagiellonia (4-3-3): Slawomir Abramowicz, Guilherme Manuel Serrão Montóia, Bernardo Vital, Apostolos Konstantopoulos, Norbert Wojtuszek, Ferslev Anders Klynge, Rodrigo Conceição, Eryk Kozlowski, Kajetan Szmyt, Nik Prelec, Jesús Imaz Ballesté. DT: Adrian Siemieniec.
Ararat (4-3-3): Joao Victor, Edgar Grigoryan, Alexandros Malis, Bruno Wilson, Junior Bueno, Benny, Karen Rafik Muradyan, Zidane Banjaqui, Sandro Lima, Artur Serobyan.
Suplentes de Jagiellonia: Taras Romanczuk, Michal Perchel, Dušan Stojinović, Yuki Kobayashi, Jeremy Agbonifo, Hampus Finndell, Youssef Sylla, Bartlomiej Wdowik, Sergio Lozano, Ousmane Sow, Aleksandar Cirkovich, Bartlomiej Krasiewicz, Szymon Pankiewicz, Kamil Jozwiak.
Suplentes de Ararat: Arman Nersesyan, Zhirayr Shaghoyan, Arayik Eloyan, Armen Ambartsumyan, Maxence Carlier, Alwyn Tera, Alioune Ndour.
La previa de Jagiellonia y Ararat: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Argentina)
- Próximo partido de Jagiellonia: vs. Anderlecht, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Ararat: vs. AZ Alkmaar, jueves 22 de octubre