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Con Valverde y Bentancur: los convocados de Uruguay para enfrentar a Argentina

Diego Forlán anunció la lista para los amistosos de la fecha FIFA con varias figuras y algunas ausencias.

Diego Forlán, entrenador de la Selección de Uruguay
© Getty ImagesDiego Forlán, entrenador de la Selección de Uruguay

La Selección Argentina enfrentará a Uruguay en La Bombonera el próximo 13 de noviembre en el marco de un partido amistoso de la Fecha FIFA. La Albiceleste dio a conocer la lista de convocados sin Lionel Messi el martes pasado, mientras que la Celeste recién publicó su nómina este viernes 6 de noviembre.

Diego Forlán confeccionó una lista con figuras de la talla de Federico Valverde o Rodrigo Bentancur. Sin embargo, los hinchas uruguayos señalaron a Cachavacha por dos ausencias en particular: Federico Pereira (Toluca) y Álvaro Rodríguez (Bournemouth).

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Lista de convocados de Uruguay para la fecha FIFA de noviembre (@Uruguay)

Lista de convocados de Uruguay para la fecha FIFA de noviembre (@Uruguay)

ARQUEROS

  • Santiago Mele (Independiente)
  • Cristopher Fiermarin (Atlético Bucaramanga)
  • Ignacio de Arruabarrena (Arouca)
  • Sebastián Jaume (Albion)

DEFENSAS

  • Guillermo Varela (Flamengo)
  • Santiago Mouriño (Villarreal)
  • Ronald Araujo (Liverpool)
  • José María Giménez (Deportivo La Coruña)
  • Juan Rodríguez (Cagliari)
  • Sebastián Cáceres (Celta de Vigo)
  • Mathías Olivera (Napoli)
  • Joaquín Piquerez (Palmeiras)
  • Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)
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MEDIOCAMPISTAS

  • Lucas Torreira (Galatasaray)
  • Rodrigo Bentancur (Tottenham Hostpur)
  • Facundo Bernal (Betis)
  • Federico Valverde (Real Madrid)
  • Agustín Canobbio (Fluminense)
  • Facundo Pellistri (Panathinaikos)
  • Maximiliano Araújo (Sporting)
  • Rodrigo Zalazar (Sporting)
  • Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)
  • Nicolás de la Cruz (Flamengo)

DELANTEROS

  • Martín Satriano (Getafe)
  • Rodrigo Aguirre (Tigres)
  • Federico Viñas (Toluca)
  • Darwin Núñez (Al Diriyah)
  • Bruno Damiani (Philadelphia Union)
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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