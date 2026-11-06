Con Valverde y Bentancur: los convocados de Uruguay para enfrentar a Argentina

Diego Forlán anunció la lista para los amistosos de la fecha FIFA con varias figuras y algunas ausencias.

La Selección Argentina enfrentará a Uruguay en La Bombonera el próximo 13 de noviembre en el marco de un partido amistoso de la Fecha FIFA. La Albiceleste dio a conocer la lista de convocados sin Lionel Messi el martes pasado, mientras que la Celeste recién publicó su nómina este viernes 6 de noviembre.

Diego Forlán confeccionó una lista con figuras de la talla de Federico Valverde o Rodrigo Bentancur. Sin embargo, los hinchas uruguayos señalaron a Cachavacha por dos ausencias en particular: Federico Pereira (Toluca) y Álvaro Rodríguez (Bournemouth).

Lista de convocados de Uruguay para la fecha FIFA de noviembre (@Uruguay)

ARQUEROS

Santiago Mele (Independiente)

Cristopher Fiermarin (Atlético Bucaramanga)

Ignacio de Arruabarrena (Arouca)

Sebastián Jaume (Albion)

DEFENSAS

Guillermo Varela (Flamengo)

Santiago Mouriño (Villarreal)

Ronald Araujo (Liverpool)

José María Giménez (Deportivo La Coruña)

Juan Rodríguez (Cagliari)

Sebastián Cáceres (Celta de Vigo)

Mathías Olivera (Napoli)

Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

MEDIOCAMPISTAS

Lucas Torreira (Galatasaray)

Rodrigo Bentancur (Tottenham Hostpur)

Facundo Bernal (Betis)

Federico Valverde (Real Madrid)

Agustín Canobbio (Fluminense)

Facundo Pellistri (Panathinaikos)

Maximiliano Araújo (Sporting)

Rodrigo Zalazar (Sporting)

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

Nicolás de la Cruz (Flamengo)

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