Con Valverde y Bentancur: los convocados de Uruguay para enfrentar a Argentina

La Selección Argentina enfrentará a Uruguay en La Bombonera el próximo 13 de noviembre en el marco de un partido amistoso de la Fecha FIFA. La Albiceleste dio a conocer la lista de convocados sin Lionel Messi el martes pasado, mientras que la Celeste recién publicó su nómina este viernes 6 de noviembre.
Diego Forlán confeccionó una lista con figuras de la talla de Federico Valverde o Rodrigo Bentancur. Sin embargo, los hinchas uruguayos señalaron a Cachavacha por dos ausencias en particular: Federico Pereira (Toluca) y Álvaro Rodríguez (Bournemouth).
Lista de convocados de Uruguay para la fecha FIFA de noviembre (@Uruguay)
ARQUEROS
- Santiago Mele (Independiente)
- Cristopher Fiermarin (Atlético Bucaramanga)
- Ignacio de Arruabarrena (Arouca)
- Sebastián Jaume (Albion)
DEFENSAS
- Guillermo Varela (Flamengo)
- Santiago Mouriño (Villarreal)
- Ronald Araujo (Liverpool)
- José María Giménez (Deportivo La Coruña)
- Juan Rodríguez (Cagliari)
- Sebastián Cáceres (Celta de Vigo)
- Mathías Olivera (Napoli)
- Joaquín Piquerez (Palmeiras)
- Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)
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MEDIOCAMPISTAS
- Lucas Torreira (Galatasaray)
- Rodrigo Bentancur (Tottenham Hostpur)
- Facundo Bernal (Betis)
- Federico Valverde (Real Madrid)
- Agustín Canobbio (Fluminense)
- Facundo Pellistri (Panathinaikos)
- Maximiliano Araújo (Sporting)
- Rodrigo Zalazar (Sporting)
- Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)
- Nicolás de la Cruz (Flamengo)
DELANTEROS
- Martín Satriano (Getafe)
- Rodrigo Aguirre (Tigres)
- Federico Viñas (Toluca)
- Darwin Núñez (Al Diriyah)
- Bruno Damiani (Philadelphia Union)