Dónde ver EN VIVO Benfica vs. Celtic por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Benfica es local ante Celtic este jueves 15 de octubre en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica por la segunda jornada de la Europa League.
Benfica llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Celtic tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Argentina: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Benfica viene de ganar 2-0 como visitante ante Milan. El equipo ocupa el puesto 9 con 3 puntos.
Celtic perdió 1-3 como local ante Ferencvaros en la fecha anterior. Celtic está 28° en la tabla con 0 puntos.
El historial entre Benfica y Celtic
Benfica y Celtic se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 3 triunfos de Benfica, 2 de Celtic y 1 empate.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|20/11/2012
|Benfica vs. Celtic
|2-1
|UEFA Champions League
|19/09/2012
|Celtic vs. Benfica
|0-0
|UEFA Champions League
|06/11/2007
|Celtic vs. Benfica
|1-0
|UEFA Champions League
|24/10/2007
|Benfica vs. Celtic
|1-0
|UEFA Champions League
|01/11/2006
|Benfica vs. Celtic
|3-0
|UEFA Champions League
|17/10/2006
|Celtic vs. Benfica
|3-0
|UEFA Champions League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Benfica y Celtic se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Benfica suma 3 puntos tras vencer a Milan.
- Celtic suma 0 puntos en el torneo.