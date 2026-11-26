Beşiktaş y Hapoel se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Batumi Arena, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Beşiktaş recibe a Hapoel este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Batumi Arena. Después de la derrota ante el Celtic, el Beşiktaş necesita reaccionar rápido si quiere meterse entre los puestos que dan acceso a la siguiente fase. Enfrente tiene a un rival que todavía no encontró la forma de sumar en esta Europa League.

Los turcos pelean por no perder terreno en la zona alta de la tabla general, mientras que el Hapoel llega con la necesidad urgente de cortar una racha que lo tiene hundido en las últimas posiciones.

La actualidad de ambos equipos

El Beşiktaş viene de un andar irregular en el torneo: cayó 2-3 de visitante frente al Celtic después de haber rescatado un empate como local ante el Crystal Palace y de ganar afuera contra el Hoffenheim. Con 7 puntos en cuatro presentaciones, está octavo y todavía tiene margen para meterse entre los mejores si consigue encadenar resultados.

El Hapoel, en cambio, no logra despegar. Perdió los tres partidos que jugó en este repaso reciente, incluyendo una caída 0-2 como local ante el OFI Crete y una goleada en contra por 4-0 frente al Union Saint-Gilloise. Con un solo punto en cuatro fechas, aparece 33° y la visita a Turquía se presenta como una prueba exigente para intentar salir del pozo.

El historial entre Beşiktaş y Hapoel

Los antecedentes entre ambos son escasos pero muy favorables para los turcos: se enfrentaron dos veces, allá por 2017, y el Beşiktaş ganó las dos. En total marcó 5 goles contra 2 del Hapoel, que nunca pudo sacarle un resultado positivo en ese cruce histórico.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/02/2017 Beşiktaş vs. Hapoel 2-1 UEFA Europa League 16/02/2017 Hapoel vs. Beşiktaş 1-3 UEFA Europa League

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Horario del partido

Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 8

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis