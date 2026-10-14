Dónde ver EN VIVO Lech Poznan vs. Leverkusen por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Lech Poznan y Leverkusen se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre, Lech Poznan necesita reaccionar rápido en la Europa League y se topa con un rival de otro nivel: el Leverkusen, que llega lanzado tras su arranque perfecto en la fase de liga.

Son solo dos fechas, pero ya empieza a marcar diferencias: ganar acá puede ser clave para meterse entre los puestos que clasifican directo a la siguiente ronda.

Horario del partido

Argentina: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Lech Poznan arrancó con el pie izquierdo. Cayó 0-4 como visitante frente al Crystal Palace y todavía no sumó puntos en el torneo, algo que necesita revertir de local si quiere meterse en carrera por la clasificación.

El Leverkusen, en cambio, no podía pedir mejor comienzo. Ganó 2-0 en casa ante el NK Celje y ya tiene tres puntos en el bolsillo, algo que lo instala entre los equipos que pelean arriba de la tabla general del torneo.

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Lech Poznan y Leverkusen se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League. El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium .

y . Lech Poznan suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Leverkusen suma 3 puntos tras vencer a NK Celje.