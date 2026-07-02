En pleno Mundial, UEFA sancionó un equipo de la Europa League por arreglo de partidos

Mientras los ojos del mundo están puestos en la fase definitiva del Mundial 2026, en el fútbol europeo las aguas se agitan y la UEFA anunció una sanción de oficio al MFK Karviná de República Checa, equipo que estaba pactado para participar en los playoffs de clasificación a la UEFA Europa League.

Según expresó el comunicado oficial de la UEFA, publicado este jueves 2 de julio, el MFK Karviná, campeón de la copa de República Checa, fue encontrado culpable de incumplir con el artículo 4.01(g) del Reglamento. Este artículo expresa la ilegibilidad de un club de participar en la competición “por haber estado involucrado directa o indirectamente en actividades destinadas a amañar o influir en el resultado de partidos a nivel nacional“.

El MFK Karviná se había consagrado campeón de copa en República Checa y clasificado así a Europa League.

El comunicado de UEFA

El club checo MFK Karviná ha sido declarado inelegible para participar en la UEFA Europa League 2026/27 y se ha realizado un consecuente ajuste en el acceso de los clubes de la Asociación de Fútbol de República Checa (FACR) para las ediciones 2026/27 de la Europa League y Conference League.

El 2 de julio de 2026, el Organismo de Apelación de la UEFA decidió declarar al MFK Karviná inelegible para participar en la UEFA Europa League 2026/27 por no cumplir el criterio de admisión exigido por el artículo 4.01(g) del Reglamento de la UEFA Europa League 2026/27; es decir, por haber estado involucrado directa o indirectamente en actividades destinadas a amañar o influir en el resultado de partidos a nivel nacional.

En el mismo día, en consideración de la decisión del Organismo, el panel de emergencia de UEFA decidió que el acceso de los clubes checos a competiciones europeas se ajustará de la siguiente forma:

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El lugar del MFK Karviná en los playoffs de la UEFA Europa League será ocupado por el FC Viktoria Plzeň . Conocerá su rival el 3 de agosto.

en los playoffs de la UEFA Europa League será ocupado por el . Conocerá su rival el 3 de agosto. El lugar original del FC Viktoria Plzeň en la segunda ronda de clasificación a Europa League será ocupado por el FC Hradec Králové . Jugará contra Tromsø IL.

en la segunda ronda de clasificación a Europa League será ocupado por el . Jugará contra Tromsø IL. El lugar del FC Hradec Králové en segunda ronda clasificatoria a Conference League será ocupado por el FK Jablonec. Jugará contra NK Varaždin.

Síntesis