Marcus Rashford volverá a Manchester United: Barcelona no ejecutará su opción de compra

El conjunto catalán descartó pagarle los 30 millones de euros al equipo inglés, aunque no descarta ficharlo en otros términos. El delantero borró al club de su descripción en las redes sociales.

El ciclo de Marcus Rashford en Barcelona está terminado, al menos por ahora. El club catalán no ejecutará la opción de compra de 30 millones de euros, por lo que el delantero deberá regresar a Manchester United, club dueño de la totalidad de su pase.

La clasificación de los Diablos Rojos a la próxima edición de la UEFA Champions League complicó el panorama del atacante inglés, que sabía que su opción de compra iba a ser mayor si eso sucedía. La institución que preside Joan Laporta tiene otras prioridades.

La reciente incorporación de Anthony Gordon, sumado al deseo de los blaugranas de fichar a Julián Álvarez, no deja dinero disponible para retener a Rashford. De todas formas, todo puede cambiar si el elenco británico accede a negociarlo en otros términos.

A pesar de esta decisión, Barcelona no descarta volver a contar con Rashford en la próxima temporada. Sin embargo, eso dependerá de la voluntad de Manchester United de negociar una nueva cesión. Por el momento, el futuro del jugador de 28 años está teñido de rojo.

Rashford borró a Barcelona de sus redes

En las últimas horas, Rashford actualizó su perfil de Instagram y no solo eliminó la foto de perfil que tenía con la ropa blaugrana (ahora se puso una con la Selección de Inglaterra), sino que borró a Barcelona de la descripción. Ahora, solo tiene “England” como detalle en su biografía.

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Cabe aclarar que el jugador mantuvo las fotos de toda la temporada pasada defendiendo la camiseta del club culé. De hecho, los tres posteos anclados siguen siendo de los recientes campeones de LaLiga.

El paso de Rashford por Barcelona, en números

Rashford cierra su etapa en Barcelona con 49 partidos disputados en la temporada, con un saldo de 14 goles y 14 asistencias. Además, recibió apenas 3 tarjetas amarillas y nunca fue expulsado. En este club, se consagró campeón de LaLiga y la Supercopa de España.

Síntesis

Marcus Rashford regresa a Manchester United al no ejecutarse su opción de compra.

regresa a Manchester United al no ejecutarse su opción de compra. 14 goles y 14 asistencias sumó el atacante en 49 partidos disputados.

sumó el atacante en 49 partidos disputados. LaLiga y Supercopa de España fueron los dos títulos que ganó en el club.