Sobre el final de la primera parte el argentino aumentó el marcador con un gol de media distancia.

En el marco de la final de la UEFA Europa League, en el Tüpraş Stadyumu de Estambul, Aston Villa se enfrentaba ante el Friburgo de Alemania en búsqueda de una victoria que le de el título internacional y la clasificación a la próxima Champions League.

Con el resultado 1 a 0 a favor del elenco inglés, en la última jugada del primer tiempo, el volante argentino Emiliano Buendía aumentó el marcador para los de Unai Emery con un verdadero golazo de media distancia que se metió en el ángulo derecho.

Tras recibir un pase de McGinn, Buendía se acomodó para su pierna izquierda y remató a colocar al segundo palo. La pelota tomó una comba en el viaje y se metió en el ángulo derecho del arquero Noah Atubolu, que voló pero no pudo hacer nada para evitar la caída de su arco.

¡¡ESTÁS COMPLETAMENTE LOCO, EMILIANO!! ¡¡BUENDÍA Y UN ZURDAZO INCREÍBLE AL ÁNGULO PARA EL 2-0 DE ASTON VILLA VS. FRIBURGO EN LA FINAL DE LA #UELxESPN!!



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Este fue el cuarto gol para el futbolista argentino en la actual Europa League en 15 partidos disputados. El anterior lo hizo en la revancha de las semifinales para convertir el 2 a 0 parcial en la goleada 4 a 0 ante Nottingham Forest en condición de local.

Buendía se ilusiona con el Mundial

Debido al buen rendimiento que viene mostrando a lo largo de la temporada con Aston Villa, el volante argentino puso en aprietos a Lionel Scaloni pensando en la lista definitiva con los 26 jugadores convocados para disputar el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

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Tal es así que el entrenador oriundo de Pujato tiene en mente a 28 nombres, por lo que deberá cortar a dos para la lista final. Dentro de estos nombres aparece el del marplatense que luchará por meterse y disputar la primera Copa del Mundo de su carrera.

Datos claves