Gianluca Prestianni recibió elogios por su buen momento en Benfica: “Se hace gigante”

El delantero se ganó la titularidad en su equipo a base de buenos rendimientos y fue destacado por la prensa europea.

Desde su temprana irrupción en el primer equipo de Vélez, Gianluca Prestianni mostró cualidades dentro del campo de juego que hicieron que rápidamente de el salto a Europa, para jugar en Benfica, en donde arrancó en el filial, para luego asentarse en el plantel profesional.

En el inicio de su tercera temporada con la camiseta de las Águilas, el extremo de 20 años empezó a explotar su nivel, a tal punto que en el viejo continente están sorprendidos por el rendimiento que mostró, que lo catapultó a ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

En ese sentido, el Diario As de España realizó un artículo en el que destacaron a Prestianni por el momento que está viviendo desde que regresó el fútbol, post parate por la Copa del Mundo. “Prestianni se hace gigante”, dice el título que resalta la preponderancia que tiene en su equipo.

A lo largo de la temporada, el delantero de 20 años estuvo presente en 20 de los 22 partidos que tuvo Benfica contabilizando todas las competencias. En los mismos, convirtió 12 goles y aportó 6 asistencias en 1366 minutos en cancha. Es decir, aporta un tanto cada 72 minutos.

Gianluca Prestianni en acción con Benfica.

La importancia de Prestianni se hizo aún más fuerte en los últimos encuentros del elenco portugués, ya que desde la pasada fecha FIFA el argentino ha disputado ocho encuentros, siendo titular en seis de ellos, y aportó cuatro goles más dos asistencias en este lapso.

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Ahora, con este buen momento a nivel personal, el ex Vélez se sumó a los entrenamientos de la Selección Argentina, en búsqueda de ganarse un lugar como titular para los amistosos frente a Uruguay en La Bombonera y Costa Rica en Córdoba, y así ser otra variante para Scaloni.

Los números de Gianluca Prestianni en Benfica

Desde su debut en el primer equipo de las Águilas, el delantero de 20 años lleva disputados un total de 76 partidos, en los que marcó 16 goles y aportó 14 asistencias. Además, recibió 17 tarjetas amarillas y fue expulsado dos veces en 3994 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó un título a nivel local.

Datos clave

Gianluca Prestianni suma 12 goles y 6 asistencias en 20 partidos con Benfica.

suma en 20 partidos con Benfica. Lionel Scaloni convocó al delantero de 20 años a la Selección Argentina absoluta.

al delantero de 20 años a la absoluta. Disputará amistosos ante Uruguay en La Bombonera y Costa Rica en Córdoba.