Simeone elogió a Julián Alvarez previo al duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona por LaLiga

El entrenador del Colchonero se refirió al momento que está pasando el delantero argentino.

El próximo domingo, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la fecha 12 de LaLiga, Atlético de Madrid recibe a Barcelona en un duelo clave, ya que buscará los tres puntos para superar a su rival y así quedarse con el primer puesto del certamen, por primera vez en la temporada.

En la conferencia de prensa protocolar previa a este encuentro, el entrenador del Colchonero, Diego Simeone, habló con los medios y allí dejó palabras de elogios para Julián Alvarez, el delantero argentino que poco a poco comenzó a levantar su rendimiento y ser importante para el equipo.

“Muy bien, está muy bien”, fueron las palabras del DT argentino para referirse al momento que está viviendo la ‘Araña’, quien convirtió dos tantos en sus últimas cuatro presentaciones y busca seguir levantando su nivel en búsqueda de títulos con el elenco español.

Siguiendo con sus declaraciones, se refirió a Jonathan David y Kang-In Lee, los competidores de Alvarez por el puesto: “¿Cuántos minutos serían los ideales? Yo considero que ellos están jugando los minutos que ellos nos pueden dar cosas”.

Además, habló sobre Johnny Cardoso, quien terminó de recuperarse de una lesión que lo marginó de las canchas en los últimos cuatro partidos y que podría volver a ser titular: “Trabajó muy bien, mañana vendrá con el equipo y decidiremos mañana quien empieza”.

Por otro lado, se refirió a la búsqueda que tendrá su equipo de intentar frenar a la delantera blaugrana, que ya lleva 46 goles en el certamen. “No buscamos motivar a la defensa, buscamos mantener la línea que llevamos”, afirmó el entrenador de 56 años.

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