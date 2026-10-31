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Alineaciones de Barcelona y Alavés para el duelo de la jornada 11 de la LaLiga

Barcelona y Alavés se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Camp Nou por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Barcelona vs. Alaves, LaLiga
Barcelona vs. Alaves, LaLiga

Barcelona recibe a Alavés este sábado 31 de octubre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. Barcelona viene de caer 1-2 ante Real Madrid y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Alavés viene de empatar 1-1 con Málaga y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Barcelona y Alavés

Barcelona (4-3-3): Joan García, Brian Fariñas Pérez, Pau Cubarsí, Frenkie De Jong, João Cancelo, Pedri, Fermín López, Rodri, Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi. DT: Hansi Flick.

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Alavés (4-4-2): Antonio Sivera, Hugo Novoa, Facundo Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Ángel Hidalgo, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Abde Rebbach, Lucas Boyé, Toni Martínez. DT: Quique Flores.

Bajas y ausentes de Barcelona y Alavés

Barcelona:

  • Andreas Christensen (lesión en el muslo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Eric García (lesión en el muslo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Xavi Espart (lesión de tobillo; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
  • Dani Olmo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Roony Bardghji (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de febrero de 2027)
  • Juan Hernández (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Alavés:

  • Facundo Garcés (rotura de ligamentos cruzados)
  • Mikel Rodríguez (rotura de ligamentos cruzados)

La previa de Barcelona y Alavés: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 17:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Camp Nou
  • Historial: 35 cruces — Barcelona ganó 26, Alavés ganó 5 y empataron 4
  • Último antecedente: 13/05/2026: Alavés 1-0 Barcelona
  • Próximo partido de Barcelona: vs. Atlético de Madrid, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Alavés: vs. Sevilla, viernes 6 de noviembre
Redacción Bolavip
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