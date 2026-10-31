Alineaciones de Barcelona y Alavés para el duelo de la jornada 11 de la LaLiga

Barcelona y Alavés se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Camp Nou por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Barcelona recibe a Alavés este sábado 31 de octubre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. Barcelona viene de caer 1-2 ante Real Madrid y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Alavés viene de empatar 1-1 con Málaga y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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