Alineaciones de Málaga y Real Sociedad para el duelo de la jornada 9 de la LaLiga

Málaga y Real Sociedad se enfrentan este domingo 18 de octubre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Málaga recibe a Real Sociedad este domingo 18 de octubre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. Málaga viene de empatar 1-1 con Espanyol y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Real Sociedad viene de ganarle 3-2 a Deportivo La Coruña y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Redacción Bolavip reúne el trabajo conjunto de periodistas y editores de nuestro equipo editorial. Los contenidos publicados bajo este perfil son elaborados de manera colaborativa, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial en distintas etapas del proceso. Los contenidos son revisados por nuestro staff antes de su publicación. Nuestro objetivo es ofrecer información deportiva relevante, clara y actualizada.