Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
LaLiga

Alineaciones de Getafe y Rayo Vallecano para el duelo de la jornada 9 de la LaLiga

Getafe y Rayo Vallecano se enfrentan este lunes 19 de octubre en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Getafe vs. Vallecano, LaLiga
Getafe vs. Vallecano, LaLiga

Getafe recibe a Rayo Vallecano este lunes 19 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Getafe viene de caer 0-3 ante Barcelona y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Rayo Vallecano viene de empatar 1-1 con Osasuna y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Getafe y Rayo Vallecano

Getafe (3-4-2-1): David Soria, Djené, Nemanja Gudelj, Abdel Abqar, Kiko Femenía, Enes Ünal, Francho Serrano, Mario Martín, Ramón Terrats, Johan Mojica, Martín Satriano. DT: José Bordalás.

+ Seguinos en

Rayo Vallecano (4-3-3): Emil Audero, Iván Balliu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adrià Pedrosa, Pathé Ciss, Pedro Díaz, Unai López, Jorge De Frutos, Sergio Camello, Darwin Machis. DT: Beñat San José.

Bajas y ausentes de Getafe y Rayo Vallecano

Getafe:

  • Iván Azón (ausencia)
  • Orel Mangala (lesión muscular)
  • Zaid Romero (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Juanmi Jiménez (lesión de rodilla)
  • Chrisantus Uche (rotura de ligamentos cruzados)

Rayo Vallecano:

  • Andrei Florin Rațiu (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Augusto Batalla (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Getafe y Rayo Vallecano: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 19 de octubre
  • Hora: 16:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Coliseum Alfonso Pérez
  • Historial: 29 cruces — Getafe ganó 8, Rayo Vallecano ganó 14 y empataron 7
  • Último antecedente: 03/05/2026: Getafe 0-2 Rayo Vallecano
  • Próximo partido de Getafe: vs. Athletic Bilbao, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Rayo Vallecano: vs. Elche, sábado 24 de octubre
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones