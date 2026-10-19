Alineaciones de Getafe y Rayo Vallecano para el duelo de la jornada 9 de la LaLiga

Getafe recibe a Rayo Vallecano este lunes 19 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Getafe viene de caer 0-3 ante Barcelona y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Rayo Vallecano viene de empatar 1-1 con Osasuna y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Getafe y Rayo Vallecano
Getafe (3-4-2-1): David Soria, Djené, Nemanja Gudelj, Abdel Abqar, Kiko Femenía, Enes Ünal, Francho Serrano, Mario Martín, Ramón Terrats, Johan Mojica, Martín Satriano. DT: José Bordalás.
Rayo Vallecano (4-3-3): Emil Audero, Iván Balliu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adrià Pedrosa, Pathé Ciss, Pedro Díaz, Unai López, Jorge De Frutos, Sergio Camello, Darwin Machis. DT: Beñat San José.
Bajas y ausentes de Getafe y Rayo Vallecano
Getafe:
- Iván Azón (ausencia)
- Orel Mangala (lesión muscular)
- Zaid Romero (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Juanmi Jiménez (lesión de rodilla)
- Chrisantus Uche (rotura de ligamentos cruzados)
Rayo Vallecano:
- Andrei Florin Rațiu (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Augusto Batalla (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)
La previa de Getafe y Rayo Vallecano: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 19 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Coliseum Alfonso Pérez
- Historial: 29 cruces — Getafe ganó 8, Rayo Vallecano ganó 14 y empataron 7
- Último antecedente: 03/05/2026: Getafe 0-2 Rayo Vallecano
- Próximo partido de Getafe: vs. Athletic Bilbao, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Rayo Vallecano: vs. Elche, sábado 24 de octubre