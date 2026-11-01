Elche vs. Valencia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la LaLiga

Elche y Valencia se enfrentan este domingo 1 de noviembre, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Elche recibe a Valencia este domingo 1 de noviembre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. Hay partidos que se juegan con la calculadora en la mano, y este es uno de ellos: los dos necesitan sumar para no meterse en problemas serios. El Elche viene de dar un golpe en Vallecas y el Valencia busca cortar una racha que ya empieza a pesar.

Ninguno de los dos quiere mirar hacia abajo en la tabla, y un resultado adverso puede complicar el panorama antes de que termine noviembre.

La actualidad de ambos equipos

El Elche llega con la confianza arriba después de golear 3-0 al Rayo Vallecano como visitante, un resultado que cortó una seguidilla de empates sin goles ante Villarreal y Celta. Está 16° con 10 puntos en 10 partidos, lejos todavía de meterse en problemas graves, pero sabe que otra victoria lo acomoda bastante mejor.

El Valencia no la pasa bien. Viene de caer 1-2 como local frente a Villarreal y antes había empatado sin goles con Athletic Bilbao y 2-2 de visitante ante Racing de Santander. Son apenas 6 puntos en 10 fechas y el 19° puesto empieza a encender alarmas, así que necesita un triunfo para despegarse de la zona más complicada del campeonato.

El historial entre Elche y Valencia

El historial entre ambos está lejos de ser parejo: de los 12 enfrentamientos, el Valencia se impuso en 7, el Elche ganó 3 y hubo 2 empates. En goles también manda el conjunto che, con 20 anotados contra 11 del Elche.

En los cruces más recientes, sin embargo, el Elche mostró que puede plantarle cara: ganó el último antecedente 1-0 y el anterior terminó 1-1. De hecho, antes de esos dos partidos, el Valencia se había quedado con una racha de triunfos consecutivos, así que el presente está más parejo de lo que dice la historia completa.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/04/2026 Elche vs. Valencia 1-0 Primera División 10/01/2026 Valencia vs. Elche 1-1 Primera División 23/04/2023 Elche vs. Valencia 0-2 Primera División 15/10/2022 Valencia vs. Elche 2-2 Primera División 19/03/2022 Elche vs. Valencia 0-1 Primera División 11/12/2021 Valencia vs. Elche 2-1 Primera División 30/01/2021 Valencia vs. Elche 1-0 Primera División 23/10/2020 Elche vs. Valencia 2-1 Primera División 20/03/2015 Elche vs. Valencia 0-4 Primera División 25/10/2014 Valencia vs. Elche 3-1 Primera División

Horario del partido

Argentina: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 10:00 hs

Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 12:15 hs

Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Elche y Valencia se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga. El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium .

y . Elche suma 10 puntos en el torneo.

suma 10 puntos en el torneo. Valencia suma 6 puntos en el torneo.