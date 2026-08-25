Arsenal busca un giro inesperado en el futuro de Julián Álvarez: ¿vuelve a la Premier League?

El jugador sigue esperando avances de Barcelona, pero el campeón inglés está dispuesto a pagar el dinero que pide Atleti. Días decisivos.

La novela de Julián Álvarez sigue sumando capítulos y Arsenal quiere involucrarse. Mientras el argentino espera irse a Barcelona, Atlético de Madrid no da el brazo a torcer en su postura de no dejarlo irse. Sin embargo, el elenco inglés pretende cambiar el panorama.

De acuerdo a lo informado por el periodista Fabrizio Romano, los Gunners “siguen atentos” la situación de la Araña en el Colchonero. En Londres aseguran que cuentan con el dinero necesario para comprar la ficha del jugador y llevárselo en este mercado de pases

De todas formas, para que se dé una salida de Atleti al Arsenal, Julián tendría que cambiar su postura. Hasta el momento, el delantero está firme en su idea de irse a Barcelona y no mostró interés en volver a la Premier League. El hostil recibimiento del Metropolitano podría cambiar el panorama.

Por ahora, Julián Álvarez sigue en Atlético de Madrid, entrenando como uno más y siendo tenido en cuenta para los partidos. Simeone dejó en claro que quiere contar con él, pese a lo sucedido el pasado fin de semana en el empate con Villarreal.

Las fuertes declaraciones de Gil Martín

En comunicación con la Agencia EFE, Gil Marín manifestó: “Vamos a ayudar a Julián y le vamos a seguir cuidando para que pueda darnos todo su potencial, porque le necesitamos para seguir compitiendo entre los grandes de Europa. Debemos comprender que Julián no ha tenido cerca a los mejores consejeros sobre su carrera profesional en los últimos meses“.

Además, el dirigente del Colchonero expresó: “El Atlético, como todos los grandes clubes, se construye con grandes jugadores y tengo claro que Julián lo es, además de un gran profesional. Debemos competir con nuestros valores, con gente de la casa y con los mejores jugadores de fuera que podamos incorporar“.

Publicidad

Por último, agregó: “Mi opinión y la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador y al agente, se lo hemos manifestado al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y Julián es el delantero perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él“.

Síntesis