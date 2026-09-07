Mbappé: “Siempre me siento el mejor del mundo, puede ser el año del Balón de Oro”

Desde que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se alejaron de las mejores ligas del mundo, el Balón de Oro comenzó a estar más disputado. Aparecieron nuevas figuras que compiten por el reconocimiento de France Football y su galardón más preciado. Los últimos dos fueron para futbolistas que conquistaron la Champions League, pero en año mundialista todo cambia y el certamen más importante del fútbol es determinante para la elección del mejor jugador del mundo.

Si bien Kylian Mbappé todavía no logró explotar su mayor potencial en un Real Madrid que flaqueó desde su llegada, la realidad es que tuvo un Mundial superlativo, pese a que Francia terminó en la cuarta posición. El atacante marcó 10 tantos y se convirtió en el máximo artillero en la historia de los Mundiales con 22 gritos. Tiene apenas 27 años.

En la previa del duelo ante Inter por la primera fecha de la Fase de Liga de la Champions League, en la que Real Madrid recibirá a Inter de Milán, Mbappé fue consultado por el Balón de Oro y dijo: “Yo pienso que cuando juegas para el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, de manera natural la gente te asocia a este tipo de premios. A los colectivos e individuales. Claro que hay mucha gente que, cuando la veo en la calle, me habla del Balón de Oro. Muchos hablan de mí como de posible Balón de Oro“.

Además agregó: “Es verdad que es un premio que para cada jugador es… un tema muy positivo. Claro que yo he hecho mucha historia este verano en la competición más importante del deporte. Pero vamos a ver. Tengo la sensación de que es un buen año para eso, pero queda mucho tiempo y la gente tiene la libertad de votar para quién piensen que sea el mejor jugador del mundo”.

Mbappé en el Mundial 2026. (Foto: Getty).

Kylian también fue consultado si se siente el mejor del mundo y dijo: “Yo siempre, pero es algo que es muy personal. Cada uno tiene su opinión. Es posible que haya gente aquí que piensa que soy el mejor del mundo y otros, que no. Yo no pienso que sea un debate que tengas que tener… como… de ‘todos tienen que pensar igual que yo’. Claro que yo pienso que este año puede ser bueno para mí para ganar el Balón de Oro. Pero… como he dicho, son los periodistas quienes van a votar lo harán pensando en quién piensan que es el mejor jugador del mundo”.

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La figura de Mourinho

Al francés también le consultaron por José Mourinho y afirmó: “Es una persona que sabe ganar, contagiar alrededor. Y dar una motivación a todo el club, su grupo. Y ganar los partidos. Yo pienso que siempre ha habido buen ambiente y que debemos mejorar cosas, claro, como meter más goles. Pero estamos bien, tranquilos”.

Mbappé inició su tercera temporada en Real Madrid. (Foto: Getty).

Los últimos 10 ganadores del Balón de Oro

2025: Ousmane Dembélé (Francia / Paris Saint-Germain)

Ousmane Dembélé (Francia / Paris Saint-Germain) 2024: Rodri (España / Manchester City)

Rodri (España / Manchester City) 2023: Lionel Messi (Argentina / Inter Miami)

Lionel Messi (Argentina / Inter Miami) 2022: Karim Benzema (Francia / Real Madrid)

Karim Benzema (Francia / Real Madrid) 2021: Lionel Messi (Argentina / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina / Paris Saint-Germain) 2020: No se entregó por la pandemia de COVID-19

No se entregó por la pandemia de COVID-19 2019: Lionel Messi (Argentina / Barcelona)

Lionel Messi (Argentina / Barcelona) 2018: Luka Modrić (Croacia / Real Madrid)

Luka Modrić (Croacia / Real Madrid) 2017: Cristiano Ronaldo (Portugal / Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Portugal / Real Madrid) 2016: Cristiano Ronaldo (Portugal / Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Portugal / Real Madrid) 2015: Lionel Messi (Argentina / Barcelona)

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