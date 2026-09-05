Los hinchas de Atlético de Madrid arremetieron contra Julián Alvarez: “Un fantasma”

La Araña ingresó en el segundo tiempo durante la derrota por 3-0 ante Athletic Club y le siguen demostrando un fuerte enojo.

Julián Alvarez fue el principal protagonista de la novela llamada mercado de pases. Después de muchos idas y vueltas, finalmente Atlético de Madrid se plantó y decidió no venderlo a Barcelona porque es considerado un rival directo en todas las competencias. Por ese motivo, no le quedó otra opción que quedarse en el Colchonero. Y cada vez es más criticado…

Un dato importante a tener en cuenta es que, en la derrota por 3-0 ante Athletic Club de Bilbao, fue suplente e ingresó a los 58 minutos. Aunque tuvo más de media hora sobre el campo de juego, volvió a mostrar otro flojo rendimiento individual en el tiempo que estuvo sobre el césped. En medio de todo el contexto, los hinchas arremetieron contra él.

¡ADENTRO LA ARAÑA Y DEBUT DEL CUTI! Con un 0-2 ante Athletic Club, Julián Álvarez y Cristian Romero ingresaron en el Atlético de Madrid en el duelo por la fecha 4 de #LaLigaxESPN



*️⃣ El delantero no había sido parte del último encuentro de los colchoneros, mientras que el… pic.twitter.com/EAaOqGCm1O — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026

A través de las redes sociales, los fanáticos de Atlético de Madrid no perdonaron el desempeño de Julián Álvarez y no tuvieron piedad. “¿Qué hace en el equipo, qué hicimos que no lo vendimos?”, escribió uno de los simpatizantes en su cuenta personal de X (ex Twitter) en un claro malestar contra el delantero de la Selección Argentina.

Otros posteos, fueron: “Entró para el segundo tiempo y parece que nos hubiéramos quedado con 10 jugadores”, “andando por el campo, sinverguenza”, “como todo el año pasado, alejado del área y esquivando las zonas de peligro“, “está en el campo pero como un fantasma” y “sabe que en enero ficha por Barcelona, ahora mismo solo pasea hacia atras“.

Los comentarios contra Julián Álvarez

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Julian Alvarez yendo a presionar al defensa. pic.twitter.com/2QIktGmjjE — Mundo Despectivo (@MundoDespectivo) September 5, 2026