Jorge Jesus elogió a Cristiano Ronaldo y fue polémico con Messi: “Ya entrené a los dos mejores del mundo”

El nuevo entrenador de la Selección de Portugal fue presentado en conferencia de prensa y firmó contrato por los próximos cuatro años.

Luego de la eliminación en la Copa del Mundo 2026 a manos de España en los octavos de final, la Selección de Portugal se quedó sin entrenador tras la salida de Roberto Martínez. En ese sentido, en las últimas horas se confirmó el arribo de Jorge Jesus y ya fue presentado oficialmente en una conferencia de prensa, donde se refirió a la posibilidad de dirigir a Cristiano Ronaldo.

El experimentado director técnico de 71 años ya tuvo a cargo al astro de 41 años durante la reciente etapa en Al Nassr, por lo que sabe a la perfección lo que es compartir vestuario con él y tenerlo en el día a día durante los entrenamientos. Por ese motivo, en medio de especulaciones, se encargó de desactivar cualquier polémica con el máximo goleador de todos los tiempos.

Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus en Al Nassr.

Lo cierto es que, en su presentación, Jorge Jesus sentenció: “Aún no he hablado con Cris, pero nunca será un problema para la Selección ni para mí“. Pocos segundos más tarde, expresó: “Cada quien piensa lo que quiere. Cuando tenga que tomar una decisión, hablaré con él. Pero no solo con él, hablaré con todos individualmente. No voy a hablar con Cris solo porque sea Cris“.

Inmediatamente después, continuó con su relato. “Es un símbolo del fútbol portugués. Es muy fácil trabajar con él“, reconoció el director técnico nacido en Amadora, Lisboa. No conforme con esa declaración, redobló la apuesta y fue ahí cuando manifestó: “Siempre y cuando entienda hasta dónde puede llegar él y hasta dónde puedo llegar yo. Es la relación entrenador-jugador”.

Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus en Al Nassr.

Publicidad

Por otro lado, se refirió a que Cristiano reveló que fue su último Mundial, por lo que su futuro en Portugal es una incógnita. “Él siempre será quien decida qué quiere hacer en su carrera. Si está jugando y tiene las condiciones para hacerlo, si es elegible para la selección, lo convocaré, dentro de los límites y condiciones que considere mejores para la Selección“, aseguró el entrenador.

Cambiando el foco, hizo una polémica declaración posicionando a Lionel Messi como el tercer mejor jugador del mundo. “Yo ya entrené a los 2 mejores jugadores del mundo y falta el tercero que no voy a entrenar (Messi)”, soltó en primera instancia. A modo de aclaración, el DT agregó: “Entrené a Neymar y a Ronaldo. Y a Neymar, un día le dije así: ¡Tú, finish!“.

"O passado e o nome para mim não conta, eu já treinei os dois melhores jogadores do mundo […] e ao Neymar disse-lhe 'tu, finish'." pic.twitter.com/gA6aztBnaA — B24 (@B24PT) July 10, 2026