Dani Olmo apuntó contra Atlético de Madrid tras frustrar la llegada de Julián Alvarez a Barcelona: “Luchó por su sueño”

El volante del Blaugrana destacó el accionar del argentino y afirmó que le hubiera gustado su arribo al club.

Con el cierre del mercado de pases del fútbol europeo, la novela de Julián Alvarez no terminó con final feliz para el delantero argentino, ya que finalmente se quedará por lo menos un semestre más en Atlético de Madrid, debido a que el club no quiso transferirlo a Barcelona.

Referido a esta situación, Dani Olmo, uno de los referentes del Blaugrana, habló en rueda de prensa, en donde apuntó contra el ‘Colchonero’ y destacó la presión que ejerció el ex Manchester City para intentar fichar por el conjunto Culé para la temporada que acaba de iniciar.

“Entender no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños, Julián fue claro en ese aspecto, él luchó por sus sueños y al final hay situaciones externas que uno no puede controlar. En ese sentido eso fue, no hace falta ni decirlo, pero al final la vida sigue y esto no frena”, dijo el español, criticando el accionar de Atlético de Madrid.

Siguiendo por la misma línea, aseguró que la llegada de la ‘Araña’ hubiera sido un salto de calidad, aunque confía en su equipo: “Nos espera un año muy bueno, con muchas competencias. Julián nos hubiera reforzado muy bien pero tenemos plantilla de sobra para competir”.

“No entiendo la posición del Atlético Madrid. Todos tenemos nuestros sueños. JULIÁN HA SIDO MUY CLARO, ÉL LUCHÓ POR SUS SUEÑOS”.



Dani Olmo. ⚠️🇪🇸🇦🇷 pic.twitter.com/4h3x7GSaMD — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 2, 2026

Gabriel Jesús, la alternativa a Julián

Ante la imposibilidad de fichar a Julián Alvarez, y necesitados de un delantero que pueda jugar como referencia de área, el Blaugrana se movió rápidamente en el mercado de pases para cerrar la llegada de Gabriel Jesús, el delantero brasileño que se desempeñaba en Arsenal.

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Según lo informado por el periodista Fabrizio Romano, el elenco español le pagó al inglés 10 millones de euros para hacerse definitivamente del pase del ex Manchester City, quien ya fue presentado como refuerzo y firmó su contrato por tres temporadas.

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