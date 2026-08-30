El delantero que cerró Barcelona tras la negativa final de Atlético de Madrid por Julián Alvarez

El equipo culé se olvidó del cordobés y reforzó la zona ofensiva con Gabriel Jesús. Los detalles.

Barcelona desistió de manera definitiva de la contratación de Julián Alvarez. A pesar de diversos intentos en este mercado de pases y la insistencia del delantero para marcharse al Culé, las exigencias de Atlético de Madrid pesaron más en las negociaciones y finalmente el argentino se quedará en el Colchonero al menos por seis meses más.

El mercado en Europa cierre este lunes 31 de agosto y el equipo de la capital española decidió reincorporar a Julián a los entrenamientos grupales, dando por finalizada la tensión futbolística. Por ende, Alvarez volverá a ser tenido en cuenta por Simeone y podrá sumar minutos como un jugador más del Atleti.

En medio de dicha situación entre el Colchonero y Julián, Barcelona se movió en el mercado y cerró un delantero como refuerzo de último momento. Entre las sombras, el Barça fichó a Gabriel Jesús desde Arsenal a cambio de 10 millones de euros.

El brasileño, suplente en el equipo de Mikel Arteta, viajará en las próximas horas rumbo a España para realizar la revisión médica y la posterior firma del contrato, tal como informó el periodista Fabrizio Romano.

Cabe destacar que, a diferencia de lo que se proyectaba con Alvarez, Gabriel Jesús llegará a Barcelona como una alternativa y no como titular. El arranque goleador de Raphinha como centrodelantero le otorgó a Hansi Flick como entrenador y a Deco como director deportivo la tranquilidad de buscar una variante para el banco de suplentes.

✅🇧🇷 Gabriel Jesús SÍ.

❌🇦🇷 Julián Alvarez NO.



Barcelona confirmó la llegada del delantero brasileño a cambio de 10 millones de euros.



Según pudo saber Bolavip, Julián Alvarez retornó a los entrenamientos y SE QUEDARÁ en Atlético Madrid. pic.twitter.com/BPDy558CAk — Bolavip Argentina (@BolavipAr) August 30, 2026

Publicidad

Así las cosas, el tridente ofensivo del Barça para esta temporada será conformado por Anthony Gordon, el propio Raphinha y Lamine Yamal, mientras que las alternativas serán Karim Adeyemi, la joven promesa egipcia Hamza Abdelkarim y el recientemente fichado Gabriel Jesús.

Arsenal quiso que Gabriel Jesús sea parte de las negociaciones por Julián Alvarez

Días atrás, medios ingleses revelaron que los Gunners elaboraron una estrategia para disminuir costos en la negociación que establecieron por Julián Alvarez. En lugar de ofrecer los 150 millones de euros que pretendía Atlético de Madrid, Arsenal planificaba una oferta cercana a los 100 millones, sumando el pase de Gabriel Jesús para los colchoneros. Finalmente, no prosperó. El brasileño terminó siendo traspasado a Barcelona por 10 millones y Julián se quedará en Madrid.

Las recientes frases de Simeone sobre la situación de Julián

“Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, pero desde el club fueron muy contundentes con lo que va a suceder. Espero desde lo deportivo ayudarlo a seguir siendo lo importante que sigue siendo para nosotros“, aseguró el director técnico de Atlético de Madrid.

Publicidad

En adición, expresó: “Entiendo la pregunta y la repregunta, pero creo haber explicado ya mis sentimientos. Cuando vuelva a entrenar haré todo lo posible para que se sienta tan importante como ha sido siempre“. Este domingo, tras el triunfo ante Sevilla, Julián se reicorporó a los entrenamientos y volverá a ser considerado por el Cholo.

En síntesis