Cambio de panorama: Atlético de Madrid se mostró abierto a vender a Julián Álvarez

Gil Marín aseguró que el club está dispuesto a explorar "alternativas" para el futuro de la Araña, pero le marcó la cancha a Barcelona. Detalles.

Cada vez falta menos para el cierre del mercado de pases y la situación de Julián Álvarez sigue sin resolverse. El jugador quiere ir a Barcelona, que a su vez quiere contar con él, pero Atlético de Madrid no da el brazo a torcer. Sin embargo, en las últimas horas, el Colchonero se mostró abierto a venderlo.

“Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga en el Atlético, para competir entre los grandes hacen falta jugadores grandes y Julián lo es“, explicó Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atleti. Sin embargo, aclaró: “Si él cree que es incompatible estar en el Atlético de Madrid buscaremos una alternativa, pero nunca será el Barcelona“.

Tras el sorteo del Atlético, el delegado del equipo de la capital español fue sincero sobre la situación de la Araña: “Está realmente mal, ha habido personas que se han encargado de engañarle y confundirle y lo lamento muchísimo. Le conozco y llevamos tiempo trabajando con él y es un gran profesional y futbolista. Está muy confundido y pasando una situación muy difícil a nivel personal y profesional”.

Además, apuntó contra Joan Laporta, presidente de Barcelona: “Nos indigna aún más, nos repugna la falsedad, la falta de ética, de transparencia, de profesionalidad y no podemos más que insistir que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto“.

“Tengo el apoyo de toda la gente trabajando conmigo a nivel de accionistas y directores y la única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto, es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo. El jugador no va a ser transferido al Barcelona con total seguridad“, concluyó.

El comunicado oficial de Atlético de Madrid

Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Alvarez al Fútbol Club Barcelona.

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Los miembros del Consejo de Administración son conscientes de que “el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez”.

El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores.