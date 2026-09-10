Deco reveló detalles sobre la oferta de Barcelona por Julián Álvarez: “Fue su propia decisión”

El Director Deportivo del elenco catalán contó cómo fue la propuesta que rechazo Atlético de Madrid durante el mercado de pases.

Julián Álvarez fue el gran protagonista durante el mercado de pases, donde estuvo involucrado en la polémica entre Barcelona y la fuerte postura de Atlético de Madrid que no quiso venderlo a un rival directo. En ese sentido, Deco rompió el silencio sobre el interés y la oferta que presentó para intentar ficharlo durante la ventana de transferencias.

Deco, director deportivo de Barcelona.

Cabe recordar que, tanto levantó la temperatura durante el receso de verano que, Miguel Ángel Gil Marín hizo fuertes declaraciones contra el entorno de la Araña, incluyendo a su representante. A su vez, mientras disputaba la Copa del Mundo con la Selección Argentina, el propio delantero aseguró que solamente quería ir al elenco catalán.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con RAC1, el Director Deportivo fue contundente. “Hicimos una oferta para pagar 100 millones de euros en tres temporadas“, reveló sobre los pormenores de la propuesta que presentó por Julián Álvarez. Pocos segundos más tarde, también agregó: “Hay clubes que pagan en cinco plazos“.

Julián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid. (Getty Images)

Inmediatamente después, hizo una importante aclaración sobre un capítulo clave en la novela. “El Barça no presionó a Julián Álvarez para que hiciera pública su intención de abandonar el Atlético de Madrid“, confesó el mánager del conjunto blaugrana. No conforme con esa declaración, redobló la apuesta y aseguró: “Fue su propia decisión“.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “No tengo ningún problema con Mateu Alemany“, expresó sobre el director deportivo del Atlético de Madrid, que asumió en el cargo a mediados de 2025. “No le he hecho nada“, manifestó el nacido en Brasil pero que representó internacionalmente a Portugal.

Joan Laporta y Deco, en Barcelona. (@FCBarcelona)

Un dato importante a tener en cuenta es que Julián fue titular por primera vez en la temporada en el duelo contra Liverpool por la primera jornada de la fase inicial de la UEFA Champions League 2026/27. En medio de una lluvia de críticas de parte de los hinchas, Diego Simeone determinó que integre la formación en un compromiso de alto voltaje.