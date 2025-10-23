Enfrentó a Messi, jugó con Cristiano Ronaldo y sorprendió con el rival más difícil de su carrera: “Solo podías rezar”

Gary Neville es hoy uno de los analistas más reconocidos de la Premier League, trabaja en coberturas deportivas y hasta tiene su propio podcast en Sky Sports. Sin embargo, en su tiempo fue uno de los mejores defensores del fútbol inglés, con más de 600 partidos jugados para el Manchester United, el único club de toda su carrera, y decenas de títulos en su palmarés.

A Neville le tocó jugar con los Cristiano Ronaldo, David Beckham o Wayne Rooney que marcaron una era en Old Trafford, enfrentar a Lionel Messi, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário y decenas de figuras históricas. Pero hubo un futbolista que lo dejó atemorizado en cancha, un jugador contra el que le daba temor jugar y años después de su retiro, así lo reconoció.

“Fue el jugador más increíble que vi“, admitió Gary Neville en una entrevista con Super 6 Saturday. “Su velocidad para girar, su aceleración, su habilidad para vencer a su marcador. Simplemente, era un jugador asombroso“, detalló el ex defensor inglés al referirse ni más ni menos que a Romário.

Gary Neville señaló a Romário como el delantero más difícil de enfrentar en su carrera. (Getty)

Romário, el mejor jugador que enfrentó Gary Neville

Romário, campeón del mundo con Brasil en 1994, y campeón y goleador con cada camiseta que vistió en su carrera, desde el Flamengo y Fluminense al Barcelona, o los PSV Eindhoven y Vasco da Gama, donde pasó la mayor parte de su carrera. Romário fue uno de los goleadores más implacables de la década de los 90s.

“Jugué contra Ronaldo y Romário como central en una línea de tres, esos dos son los dos mejores jugadores brasileños contra los que jugué, por mucho”, recordó Gary Neville. “Roberto Carlos era un jugador notable, pero esos dos… Romário es lo más tenebroso que vi. Recuerdo tenerlo parado frente a mí, quieto, y pensar que lo tenía cubierto. De pronto se giró y me pasó y me quedé pensando ‘¡¿Qué diablos fue eso?!’ No podía creer lo que estaba viendo, la pelota me había pasado con un movimiento instintivo, brillante, un cambio de dirección”, relató.

El recuerdo de la dupla Romário-Ronaldo de Gary Neville.

“Romário era brillante en el cambio de dirección, y eso siempre fue lo que más problemas me causó. Velocidad en línea recta, correr, es algo que puedes manejar tirándote unos metros atrás. Pero el cambio de dirección a ese ritmo, con la pelota, solo podías rezar“, concluyó Neville.

Romário terminó su carrera con más de 380 goles como profesional a nivel clubes siendo máximo goleador de 28 torneos, pero seguramente sus apariciones con la camiseta del Scratch sean lo que más se recuerde de su carrera. Con Brasil, Romário fue una bestia: 55 goles en 71 partidos, una Copa del Mundo, dos Copa América y una Copa Confederaciones.

