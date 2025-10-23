Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Enfrentó a Messi, jugó con Cristiano Ronaldo y sorprendió con el rival más difícil de su carrera: “Solo podías rezar”

El inglés es uno de los jugadores con más partidos en la historia de la Premier League y recordó al delantero brasileño como uno de los rivales más atemorizantes que enfrentó.

Por Germán Celsan

Gary Neville recordó al rival más duro de su carrera
© GettyGary Neville recordó al rival más duro de su carrera

Gary Neville es hoy uno de los analistas más reconocidos de la Premier League, trabaja en coberturas deportivas y hasta tiene su propio podcast en Sky Sports. Sin embargo, en su tiempo fue uno de los mejores defensores del fútbol inglés, con más de 600 partidos jugados para el Manchester United, el único club de toda su carrera, y decenas de títulos en su palmarés.

A Neville le tocó jugar con los Cristiano Ronaldo, David Beckham o Wayne Rooney que marcaron una era en Old Trafford, enfrentar a Lionel Messi, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário y decenas de figuras históricas. Pero hubo un futbolista que lo dejó atemorizado en cancha, un jugador contra el que le daba temor jugar y años después de su retiro, así lo reconoció.

Fue el jugador más increíble que vi“, admitió Gary Neville en una entrevista con Super 6 Saturday. “Su velocidad para girar, su aceleración, su habilidad para vencer a su marcador. Simplemente, era un jugador asombroso“, detalló el ex defensor inglés al referirse ni más ni menos que a Romário.

Gary Neville señaló a Romário como el delantero más difícil de enfrentar en su carrera. (Getty)

Gary Neville señaló a Romário como el delantero más difícil de enfrentar en su carrera. (Getty)

Romário, el mejor jugador que enfrentó Gary Neville

Romário, campeón del mundo con Brasil en 1994, y campeón y goleador con cada camiseta que vistió en su carrera, desde el Flamengo y Fluminense al Barcelona, o los PSV Eindhoven y Vasco da Gama, donde pasó la mayor parte de su carrera. Romário fue uno de los goleadores más implacables de la década de los 90s.

“Jugué contra Ronaldo y Romário como central en una línea de tres, esos dos son los dos mejores jugadores brasileños contra los que jugué, por mucho”, recordó Gary Neville. “Roberto Carlos era un jugador notable, pero esos dos… Romário es lo más tenebroso que vi. Recuerdo tenerlo parado frente a mí, quieto, y pensar que lo tenía cubierto. De pronto se giró y me pasó y me quedé pensando ‘¡¿Qué diablos fue eso?!’ No podía creer lo que estaba viendo, la pelota me había pasado con un movimiento instintivo, brillante, un cambio de dirección”, relató.

Publicidad
El recuerdo de la dupla Romário-Ronaldo de Gary Neville.

El recuerdo de la dupla Romário-Ronaldo de Gary Neville.

“Romário era brillante en el cambio de dirección, y eso siempre fue lo que más problemas me causó. Velocidad en línea recta, correr, es algo que puedes manejar tirándote unos metros atrás. Pero el cambio de dirección a ese ritmo, con la pelota, solo podías rezar“, concluyó Neville.

Romário terminó su carrera con más de 380 goles como profesional a nivel clubes siendo máximo goleador de 28 torneos, pero seguramente sus apariciones con la camiseta del Scratch sean lo que más se recuerde de su carrera. Con Brasil, Romário fue una bestia: 55 goles en 71 partidos, una Copa del Mundo, dos Copa América y una Copa Confederaciones.

Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

jpasman
toti pasman

Argentina dio ventaja, pero con Placente nos volvimos a ilusionar: héroes igual

Lee también
Romario eligió entre jugar para Real Madrid o para la Selección Argentina
Fútbol Internacional

Romario eligió entre jugar para Real Madrid o para la Selección Argentina

El primer jugador que Romario le pidió a Ancelotti para la Selección de Brasil: “Puede ayudar mucho en el Mundial”
Fútbol Sudamericano

El primer jugador que Romario le pidió a Ancelotti para la Selección de Brasil: “Puede ayudar mucho en el Mundial”

Romário sentenció que Ancelotti debe ser el DT de Brasil: "Es uno de los mejores del mundo"
Fútbol Sudamericano

Romário sentenció que Ancelotti debe ser el DT de Brasil: "Es uno de los mejores del mundo"

Los europibes de Argentina para el Mundial Sub 17
Selección Argentina

Los europibes de Argentina para el Mundial Sub 17

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo