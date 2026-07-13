El ex defensor de la Selección de Inglaterra le apuntó a la zaga central de Argentina. "Les llamo la mejor-peor pareja. Entre los dos regalan un gol en cada partido", comentó.

Este miércoles 15 de julio será una fecha que quedará grabada en la historia de la Copa del Mundo. Porque desde las 15 hs local la Selección Argentina se estará enfrentando a Inglaterra, uno de sus dos máximos rivales, en uno de los duelos correspondientes a la Semifinal de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A propósito de lo que será el choque que tendrá lugar en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, el que opinó fue Gary Neville en el podcast ‘The Overlaps’. El exlateral del combinado británico y del Manchester United, cargó con munición pesada contra Lisandro Martínez y Cuti Romero.

“Tienes a Cristian Romero у Lisandro Martínez que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido”, opinó Gary Neville, que aprovechó la charla para ampliar: ”No veo manera de que marquemos por lo menos 2 goles. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos у apareciendo por todas partes”.

Por otro lado, más allá de la crítica, Neville destacó el estirpe tanto de Licha como del Cuti: ‘‘Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios у, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo”.

Lisandro Martínez y Cuti Romero, la zaga central titular de la Selección Argentina. Getty Images.

¿Cuando jugarán Argentina e Inglaterra la Semifinal del Mundial 2026?

Un nuevo capítulo de una de las rivalidades más intensas del fútbol mundial está a punto de escribirse. La Selección Argentina y su par de Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio en una de las vibrantes Semifinales de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con el boleto a la gran final en juego, ambas potencias medirán fuerzas desde las 15:00 (hora local de Atlanta) / 16:00 (hora argentina).

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Por cierto, por el otro lado del cuadro, España y Francia se medirán este 14 de julio en el AT&T de Dallas. El vencedor contará con la ventaja de ver quien será su contrincante para la Final, además de las casi 24 horas de más de descanso que tendrá en comparación con los futbolistas comandados por Lionel Scaloni.

En síntesis