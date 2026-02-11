Gary Neville aseguró que Carrick no puede seguir como DT del Manchester United: “Ni aunque gane todos los partidos”

El empate ante Leeds United el pasado 4 de enero fue el último partido de Rúben Amorim como entrenador del Manchester United. El primero en agarrar el cargo de forma interina fue Darren Fletcher, que registró un empate vs. Burnley y una derrota y eliminación de FA Cup vs. Brighton durante su cargo. Allí fue cuando llegó Michael Carrick y lo cambió todo.

El histórico volante central del Manchester United se hizo cargo del equipo de forma interina y encadenó una serie de resultados inesperados: victorias consecutivas vs. Manchester City y Arsenal, y una racha de cuatro triunfos que se cortó con el empate de ayer vs. West Ham.

Carrick lo ha hecho de gran forma desde que llegó al banquillo del United. (Getty)

Y si bien esta fue la mejor racha del Manchester United en años, Gary Neville, histórico capitán de los Red Devils y compañero de Carrick por casi una década en Old Trafford, no cree que éste deba seguir en el cargo una vez finalizada la temporada.

“Ni aunque gane todos los partidos; si lo hace, podremos sentarnos aquí y decir que lo ha hecho increíblemente bien, y puede que entre a Champions League y los fanáticos estén contentos si viene en racha. Pero a fin de temporada tienes opciones como Pochettino, Tuchel o Ancelotti“, señaló Neville en su podcast.

“Yo creo que Ancelotti es la mejor opción, siento que por su edad, le queda un último trabajo a nivel clubes. Tiene 66 años y, probablemente, el mejor trabajo en el mundo hoy en día, pero es la persona que veo con la paciencia, la compostura y la experiencia en Premier League como para dirigir al Manchester United“, completó.

Ancelotti es seleccionador de Brasil actualmente, y no piensa en Manchester United. (Getty)

Con la llegada de Carrick, el Manchester United escaló hasta el cuarto puesto en la Premier League, se encuentra en puestos de Champions y a 11 puntos de la cima -con un partido más que el líder Arsenal-, el mejor rendimiento en mucho tiempo por Old Trafford. No obstante, esto no es suficiente para convencer a Neville de que el ex volante central es la mejor opción para liderar el futuro del club.

Mientras tanto, el futuro de los tres entrenadores que señaló Neville dependerá de sus respectivas actuaciones en la Copa del Mundo, ya que se trata de los seleccionadores de Brasil (Ancelotti), Inglaterra (Tuchel) y Estados Unidos (Pochettino). El objetivo de todos ellos es bastante alto, por lo que puede que alguno termine quedando sin trabajo luego del Mundial.

En síntesis