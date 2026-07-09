El exjugador de la Selección de Inglaterra, hoy en su rol como comentarista, opinó respecto a las aspiraciones de Argentina en el Mundial 2026.

Para muchos, a la Selección Argentina no le da para repetir en Estados Unidos, México y Canadá 2026 lo que consiguió en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Más allá del estirpe que mostró tanto contra Cabo Verde en 16vos como con Egipto en Octavos de Final, el nivel de juego muy lejos estuvo de lo que se pretende de un campeón defensor.

Y entre quienes ya no apuestan por la Albiceleste está Gary Neville, quien en la señal ITV Football opinó: ”Cuando los ves contra Cabo Verde y contra Egipto, que no son los 2 mejores equipos de la competencia, piensas: ‘No hay manera de que este equipo pueda seguir avanzando con la suerte que está teniendo y remontando de la forma en la que lo hace’”.

Además, Gary Neville, de 85 presencias con la Selección de Inglaterra entre 1995 y 2007, hizo énfasis en la cantidad de los goles que está recibiendo la Selección Argentina en su contra: ”Están tentando a la suerte… Si regalás 2 goles en partidos de eliminación directa ahí sí estás jugando con fuego. Tienes que marcar 3 cada vez”.

Sin embargo, para cerrar, destacó la actitud de la Scaloneta: ”Este equipo tiene un espíritu muy difícil de derrotar, no se rinde. Y eso es algo con lo que tenés que lidiar. Pero no puedo creer que vayan a superar todos los partidos de esta manera. No están jugando lo suficientemente bien, aunque hay un ‘pero’. Si Francia no gana el Mundial se habrá fallado a sí misma, especialmente si le toca enfrentar a Argentina en una final”.

Argentina perdía 2 a 0 con Egipto hasta los 79 minutos, pero lo dio vuelta con tantos de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Getty Images.

Argentina e Inglaterra podrían verse las caras en la Semifinal del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra están a tan solo 90 minutos cada uno de volver a verse las caras en la Copa del Mundo. En este caso, en la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Para que se dé, la Albiceleste debe dejar en el camino a Suiza en el duelo que se desarrollará en Atlanta, mientras que Three Lions debe hacer lo propio con Noruega en Miami.

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Por cierto, del otro lado del cuadro de la fase de eliminación del torneo, Francia chocará con Marruecos en Boston (jueves 9 de julio), en tanto que España se enfrentará a Bélgica en Los Angeles (viernes 10). Dos de los seleccionados mencionados llegarán a la final del campeonato pautada para el 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey.

En síntesis