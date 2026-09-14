Del Potro, a corazón abierto a 17 años de la conquista del US Open: “Gracias por tanto cariño”

La Torre de Tandil derrotó a Federer en aquella famosa final de 2009 y 17 años más tarde se destacó a Flushing Meadows en otro rol.

El 14 de septiembre de 2009, Juan Martín Del Potro vivió uno de los días más importantes de su vida. Tras superar a Roger Federer en una final apasionante a cinco sets, la cual duró cuatro horas y seis minutos, la Torre de Tandil conquistó el US Open y así ganó el único título de Grand Slam de su carrera.

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Es difícil saber qué hubiese pasado si el físico acompañaba a Juan Martín, pero todo invita a pensar que, estando en plenitud, algún Major más hubiese ganado. Pasaron 17 años de aquella gesta y en este 2026 la Torre de Tandil dijo presente en Flushing Meadows, en esta oportunidad en el rol de comentarista en ESPN, en transmisiones destacas junto a Luis Alfredo Álvarez y José Luis Clerc.

Clerc, Delpo y Luis Alfredo Álvarez. (Foto: @delpotrojuan).

Emotivo mensaje de Delpo en sus redes

Juan Martín Del Potro compartió un lindo mensaje en sus redes sociales en el que valora lo obtenido hace 17 años y la recepción del público en su rol de comentarista: “Hoy se cumplen 17 años de uno de los días más importantes de mi carrera, mi victoria frente a Roger Federer en el US Open”.

“Justamente vuelvo este torneo desde otro lugar, con otra mirada y con la enorme responsabilidad y alegría de poder compartir con ustedes los mejores conceptos y comentarios de cada partido, intentando transmitirles todo lo que pueda para que lo disfruten tanto como yo. Gracias por tanto cariño y espero que lo hayan recibido bien! A mis compañeros también les agradezco mucho por hacerme sentir tan cómodo. ¡Hasta la próxima!”, completó Delpo.

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Todos los campeones argentinos de Grand Slam masculino en individuales

Guillermo Vilas (4 títulos)

Roland Garros 1977 (venció a Brian Gottfried)

(venció a Brian Gottfried) US Open 1977 (venció a Jimmy Connors)

(venció a Jimmy Connors) Abierto de Australia 1978 (venció a John Marks)

(venció a John Marks) Abierto de Australia 1979 (venció a John Sadri)

Gastón Gaudio (1 título)

Roland Garros 2004 (venció a Guillermo Coria)

Juan Martín del Potro (1 título)

US Open 2009 (venció a Roger Federer)

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