Kevin Mac Allister sufrió una dura lesión y se perderá gran parte de la temporada

El defensor se rompió los ligamentos cruzados y tendrá entre 6 y 8 meses de recuperación.

En la previa de la lista de convocados de la Selección Argentina para la serie de amistosos de la fecha FIFA de septiembre, el entrenador Lionel Scaloni sufrió la baja de Kevin Mac Allister, futbolista que estuvo en el radar durante el ciclo y que podía dar una variante tanto de lateral como de primer central.

Es que, el jugador que se desempeña en Unión Saint-Gilloise de Bélgica sufrió la rotura de ligamentos cruzados, por lo que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y tendrá para varios meses de recuperación. Su regreso a las canchas podría darse a fines de la actual temporada, entre abril y mayo del año que viene.

“Kevin Mac Allister ha sufrido una rotura de ligamento cruzado anterior y estará fuera por un período prolongado. Toda la familia de Unión estará al lado de Kevin durante su recuperación”, dice el comunicado oficial del equipo belga para informar la dura lesión del argentino.

Kevin Mac Allister has suffered an ACL tear and will be sidelined for an extended period.



The whole Union family will be side by side with Kevin during his recovery. 🫶 pic.twitter.com/qWVd9eyenv — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) September 13, 2026

Así las cosas, el defensor de 28 años será operado en los próximos días y luego comenzará con una larga recuperación. En Unión Saint-Gilloise es uno de los referentes del equipo, a tal punto que porta la cinta de capitán tras cuatro temporadas allí, en las que ganó cinco títulos.

El único partido de Kevin Mac Allister en la Selección

Si bien estuvo en el radar de la Selección Argentina, el lateral que también puede jugar como central solamente disputó un partido oficial en la mayor. El mismo fue el pasado 14 de noviembre, en la victoria 3 a 0 frente a Angola en un amistoso. Allí ingresó en el segundo tiempo en lugar de Giovani Lo Celso.

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