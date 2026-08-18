El posteo de Jamal Musiala tras sufrir su segundo desmayo en 4 días: “Me han disgnosticado”

El alemán explicó dio detalles de su estado de salud y confirmó que sufre "crisis de ausencia temporales". El descargo del jugador del Bayern Múnich.

Tras haber sufrido un nuevo desmayo en otro amistoso del Bayern Múnich, Jamal Musiala rompió el silencio y dio detalles de su estado de salud. Con un comunicado en su cuenta de Instagram, el alemán reveló que le diagnosticaron “crisis de ausencia por una disfunción neurológica“, pero confirmó que no le impiden jugar al fútbol.

“Antes que nada, ¡estoy bien!“, fue la primera aclaración que hizo el futbolista de apenas 23 años, que luego detalló: “Me han diagnosticado crisis de ausencia temporales, breves, pero fácilmente tratables, debidas a una disfunción neurológica“.

“Tras una estrecha consulta y una comunicación constante con los especialistas, fue mi decisión personal afrontar este reto y, con la autorización de los neurólogos, seguir centrándome en lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi día a día y seguir mi pasión por el fútbol“, remarcó la figura.

Musiala se desmayó nuevamente este martes, en el amistoso de Bayer ante Heidenheim. Cuatro días atrás, el futbolista había vivido una situación similar en el compromiso ante Leipzig.

Ayer Jamal Musiala se desmayó por el intenso calor en Munich, sufrió deshidratación y no pudo continuar en el amistoso vs Leipzig.



El momento es escalofriante… 🙏🏼🇩🇪 pic.twitter.com/lcAgUdfLaM — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 17, 2026

[DEPORTES] En el partido entre Bayern Múnich y Heidenheim, Musiala entró a jugar y, a los 5 minutos, cayó desplomado: sufrió lo mismo hace tres días contra el Leipzig. https://t.co/RmGZvyjgCT pic.twitter.com/sMH5M5lj2m — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 18, 2026

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El mensaje de Jamal Musiala

Antes que nada, ¡estoy bien! ¡Les agradezco mucho sus mensajes y su apoyo! Entiendo que muchos estén preocupados.

Me gustaría tranquilizarlos hoy y explicarles algo: me han diagnosticado crisis de ausencia temporales, breves, pero fácilmente tratables, debidas a una disfunción neurológica. Estas pueden provocar los episodios recientes, como el del partido contra el Leipzig o el de Heidenheim. Sé que pueden parecer alarmantes a primera vista, pero para mí, actualmente son parte de mi día a día.

Estoy recibiendo un excelente tratamiento médico y soy muy optimista. El FC Bayern, mi familia y mis amigos siempre están a mi lado apoyándome en este proceso. Lo más importante es que no hay riesgos adicionales para mi salud. Tras una estrecha consulta y una comunicación constante con los especialistas, fue mi decisión personal afrontar este reto y, con la autorización de los neurólogos, seguir centrándome en lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi día a día y seguir mi pasión por el fútbol.

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He asumido la responsabilidad de ello. En general, me siento muy bien y voy por buen camino. Lo que más me ayuda en este camino es seguir luchando por victorias y títulos con mi equipo y vuestro increíble apoyo. Espero que ahora me entendáis mejor. Al mismo tiempo, os pido comprensión porque prefiero mantener este asunto dentro de mi círculo más íntimo de confidentes, el club y los expertos. Muchísimas gracias.