Por qué no juega Jamal Musiala en Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026

A pesar de haber sido titular en los 3 partidos de la fase de grupos, el crack de Bayern Múnich es suplente en el primer duelo de eliminación.

Este lunes por la tarde, Alemania se enfrenta a Paraguay por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo determinante que deja un clasificado y otro eliminado. En el partido que se disputa a las 17:30 horas de Argentina, en el segundo turno de la jornada, llama la atención la ausencia de Jamal Musiala, que habitualmente suele ser una pieza clave.

Cabe recordar que el crack de Bayern Múnich fue titular en los tres partidos de la fase de grupos. De hecho, marcó un gol ante Curazao, pero fue reemplazado a los 65 minutos. Luego, salió a los 60 minutos contra Costa de Marfil, aunque frente a Ecuador disputó todo el partido. Otro dato importante a tener en cuenta es que no tuvo un buen rendimiento individual.

Jamal Musiala, futbolista de la Selección de Alemania en el Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que Musiala no juega ante Paraguay por decisión táctica. En el enfrentamiento correspondiente a los 16avos de final, Jamal ocupará un lugar en el banco de suplentes y estará a disposición del entrenador como variante, en caso de ser necesario. Así las cosas, será Deniz Undav el elegido para compartir el frente del ataque y ser el ladero de Kai Havertz.

La formación de Alemania ante Paraguay