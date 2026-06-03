En Inglaterra revelaron la ventaja que tiene Arsenal si se mete a la disputa por fichar a Julián Álvarez

Mientras Barcelona y PSG siguen siendo los dos principales interesados, el reciente finalista de Champions también evalúa hacer una oferta por Julián.

Julián Álvarez será uno de los nombres que más ruido generen en este mercado. Su etapa en el Atlético de Madrid parece cerca de su final, y no porque el club no quiera sostenerlo, sino porque la presión que ejercen clubes como Barcelona y PSG por fichar al delantero argentino haría insostenible su continuidad en el colchonero. Y más aún si también se mete el Arsenal en esta disputa.

De hecho, los Gunners podrían estar incluso un paso adelante del Barcelona, que ya ofertó 100 millones, o del propio campeón de Champions, que se especula que podría ofrecerle a Julián un contrato idéntico al de Ousmane Dembélé. Y todo recae en un nombre: Andrea Berta.

De pie, Andrea Berta, el director deportivo del Arsenal. (Getty)

Andrea Berta es el actual director deportivo del Arsenal, que llegó al club en mayo del 2025, proveniente del Atlético de Madrid. Claro, ahí está la clave. Berta fue el encargado de gestionar el fichaje de Julián Álvarez por el Atleti en 2024, negociando con el Manchester City, pero principalmente con el entorno del futbolista argentino.

El apartado económico no sería un problema para el vigente campeón de la Premier League y finalista de Champions, que tiene más margen que nunca en cuanto a los límites de Fair Play Financiero respecta. Ahora será cuestión de evaluar qué tanto necesitan a Julián Álvarez en una ofensiva cargada con futbolistas como Gyokeres, Havertz, Martinelli, Saka, Eze y Trossard y con proyecciones como las de Dowman.

El tema del Arsenal es que tiene varios delanteros en el plantel. (Getty)

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Por lo pronto, el periódico británico Evening Standard cree que es una posibilidad concreta: “Los Gunners podrían reencender su interés en Álvarez, quien se espera deje la capital española este verano, dos años después de unirse al club desde Manchester City en un traspaso de 81 millones de libras“, escribe el medio con base en Londres.

Los números de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid

Desde su llegada a Atlético de Madrid, en agosto del 2024, Julián Álvarez acumula 106 partidos entre LaLiga, la Copa del Rey, Supercopa de España y la UEFA Champions League. Suma 49 goles y 17 asistencias. Sin embargo, no ha logrado ganar títulos.

Síntesis

En Inglaterra creen que Arsenal podría volver a interesarse por Julián Álvarez.

podría volver a interesarse por Julián Álvarez. El director deportivo del Arsenal, Andrea Berta , trabajó en la llegada de Julián a Atlético de Madrid cuando aún trabajaba en el colchonero.

, trabajó en la llegada de Julián a Atlético de Madrid cuando aún trabajaba en el colchonero. En términos económicos, Arsenal no tendría inconvenientes en pagar lo que se pide por Julián.