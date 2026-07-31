Hansi Flick, sobre la posible llegada de Julián Álvarez a Barcelona: “No sueño”

El entrenador alemán fue consultado por el delantero de la Selección Argentino y no tardó en dar su opinión.

Julián Álvarez es uno de los principales protagonistas del mercado de pases. La novela que desató el fuerte interés de Barcelona y el contundente rechazo de Atlético de Madrid son los motivos para que haya nuevos capítulos constantemente. En medio de todo ese contexto, Hansi Flick rompió el silencio sobre la estructura de su plantel.

Hansi Flick, entrenador de FC Barcelona. (Getty Images)

Cabe destacar que el conjunto blaugrana está en plena pretemporada antes del inicio de las competiciones oficiales y este viernes jugó un amistoso ante Birmingham. Mientras tanto, el delantero hace pocos días terminó de disputar la Copa del Mundo, donde consiguió el subcampeonato con la Selección Argentina y aún es incierto su futuro inmediato…

Lo cierto es que, tras el partido que disputó Barcelona, el director técnico fue consultado sobre la posibilidad de fichar a Julián Álvarez y fue contundente. “Me centro en el equipo que tengo ahora y en los jugadores de ahora, no sueño“, sentenció Flick en primera instancia. Luego, agregó: “Estoy aquí y lo que veo es que tenemos mucha calidad, también con los jóvenes“.

Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, el entrenador de 61 años continuó con su discurso. “Sabéis que tenemos un gran objetivo, como la pasada temporada“, manifestó de cara a lo que viene. Inmediatamente después, el experimentado alemán añadió: “Pero todo dependerá de cómo trabajemos cada día, y quiero que cada día vayamos a mejor y a mejor“.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Es la mentalidad que necesitamos, y lo más importante es el equipo, jugar juntos y unidos es muy importante para mí“, expresó Hansi sin titubear luego del amistoso entre Barcelona y Birmingham. Por último, también sostuvo: “Seguimos siendo un equipo joven“.