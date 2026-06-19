La Araña también es seguido de cerca por PSG, Arsenal y Real Madrid, aunque es prácticamente imposible que vaya al Merengue.

El Mundial eclipsa prácticamente toda la atención del público futbolero. Por estos días, todo pasa por el fútbol de selecciones, pero los clubes no se quedan de brazos cruzados y buscan hacer movimientos fuertes en el mercado de pases. Julián Alvarez, que se encuentra en Estados Unidos representando a la Selección Argentina, es uno de los jugadores más buscados.

El atacante de Atlético de Madrid es seguido de cerca por varios de los clubes más importantes del mundo. Sin ir más lejos, hace unos días hubo un fuerte cruce por redes sociales entre el Colchonero y Real Madrid por la oferta que realizó el Merengue de 150 millones de euros, la cual fue considerada insuficiente.

No solamente Real Madrid busca a Julián Alvarez, también lo hacen clubes de la talla de Paris Saint Germain, Arsenal y Barcelona. Según informó el medio Mundo Deportivo, la preferencia de la Araña sería pasar al Barça en este mercado de pases, pese a que desde el Colchonero prefieren que, de no poder retenerlo, su destino esté en París o Londres.

Julián Alvarez en Atlético de Madrid. (Foto. Getty).

¿Qué espera Barcelona de Julián?

El mismo medio explicó que Julián debería realizar una manifestación pública, tal como lo hizo en 2024 cuando decidió marcharse de Manchester City en búsqueda de más minutos. En esta oportunidad, los Culés buscan a la Araña para sustituir a Robert Lewandowski, que dejó el elenco catalán tras finalizar la última temporada.

Cerezo: blooper y deseo de seguir contando con Julián

Enrique Cerezo, presidente de Atlético de Madrid se mostró enojado con la prensa por insistir con preguntas sobre un posible traspaso de Julián al Real Madrid, pero se confundió y en lugar de decirle Julián Alvarez le dijo Julián López: “Sí, llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa”.

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“Julián López es jugador del Atlético, y el que quiera a Julián López que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará; y si no le interesa, no se lo llevará“, completó el máximo mandatario de Atlético de Madrid. Cabe destacar que Julián López es un actor español.

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