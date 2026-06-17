Cantera y refuerzo top: River sacó chapa tras el debut de Argentina en el Mundial

El Millonario utilizó sus redes sociales para celebrar la victoria de la Albiceleste ante Argelia en Kansas City.

La Selección Argentina tuvo su debut soñado en el Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni superaron 3 a 0 a Argelia en Kansas City con un triplete de Lionel Andrés Messi y encaminaron su clasificación a 16avos de final. Una vez finalizado el encuentro, River sacó chapa en sus redes sociales.

El Millonario celebró la victoria de la Selección Argentina en sus redes sociales oficiales, puso el foco en sus canteranos y en Nicolás Otamendi, el refuerzo de lujo que concretó en las últimas semanas. Por otro lado, en la publicación se destacó el triplete de Lionel Messi.

La publicación de River

A través de sus redes oficiales, River publicó: “Debut mundialista con sello riverplatense: Gonzalo Montiel, Facundo Medina y Enzo Fernández fueron titulares, mientras que Julián Alvarez y Nicolás Otamendi ingresaron en el segundo tiempo, en la victoria 3-0 de Argentina frente a Argelia con tres goles de Lionel Messi“.

Cabe destacar que el más destacado de los futbolistas mencionados en la publicación fue Facundo Medina, quien tuvo su estreno absoluto en un Mundial. Por otro lado, Enzo Fernández también tuvo un muy buen partido, especialmente en la segunda mitad donde tuvo más contacto con la pelota.

Quien no logró destacarse fue Gonzalo Montiel, a quien Scaloni reemplazó para el segundo tiempo y puso a Nahuel Molina en su lugar. Por otro lado, Otamendi y Julián Alvarez ingresaron en el tramo final del encuentro y no tuvieron mucha participación en la goleada.

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