Se conoció el grado de la lesión de Cuti Romero: cuándo podría volver a jugar en el Mundial con la Selección Argentina

El defensor de 28 años debió ser reemplazado en el comienzo del segundo tiempo y ya apunta a la recuperación.

Este lunes, la Selección Argentina venció 2-0 a Austria por la segunda fecha de la fase de grupos y selló la clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 gracias a un doblete de Lionel Messi. Sin embargo, las alarmas se encendieron a raíz de la lesión de Cristian Romero, que debió abandonar el campo de juego ya que no podía continuar jugando con normalidad.

Después de un buen primer tiempo en el que mostró solidez defensiva para mantener el arco en cero y cortar múltiples ataques de los europeos, todo cambió al inicio del complemento. Pocos instantes habían ocurrido, cuando a los 57 minutos fue reemplazado por Lionel Scaloni, que decidió cuidarlo para no agravar la cuestión física ya que podía complicarse aún más.

Cristian Romero, defensor de la Selección Argentina en el Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que Romero sufrió una molestia en la misma rodilla que se había lesionado antes del Mundial. Aunque se había recuperado con lo justo para llegar a la Copa del Mundo, recibió un fuerte golpe que le impidió seguir jugando con normalidad, por lo que el cuerpo técnico optó por sacarlo de la cancha y es por eso que ingresó Nicolás Otamendi en su lugar.

De esta manera, se decidió que va a parar algunos días, con el objetivo de que se recupere y esté en óptimas condiciones de cara a los 16avos de final, debido a la clasificación anticipada. Así las cosas, se puede anticipar que Cuti no va a jugar ante Jordania, para tener la mayor cantidad de tiempo posible de llevar a cabo una rehabilitación completa y llegar con lo justo a los mata-mata.

Cristian Romero fue reemplazado por Nicolás Otamendi en Argentina – Austria por el Mundial 2026. (Getty Images)

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Scaloni habló sobre la lesión de Cuti Romero

En la conferencia de prensa protocolar al término del partido, el entrenador albiceleste rompió el silencio sobre la lesión de Romero. “Sobre Cuti no sabemos el alcance de su tema. Sí lógicamente es algo que ya venía teniendo“, reconoció Scaloni en primera instancia. Pocos segundos más tarde, el director técnico agregó: “Esperemos que no sea nada porque es importante“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Yo sé que si no está, el que va a jugar lo va a hacer mejor“, aseguró sobre las múltiples variantes que tiene a disposición. “Pero siempre es mejor tener a todos. No sabemos todavía“, continuó el oriundo de Pujato. Por último, Scaloni confesó: “Mañana o pasado le harán estudios“.

¿CÓMO ESTÁ CUTI ROMERO? 🇦🇷



Lionel Scaloni se refirió a la salida del central argentino a raíz de un golpe. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/r9KNdLUAr2 — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026