Los hinchas de Argentina criticaron a un titular y le hicieron un pedido a Scaloni tras la victoria ante Austria en el Mundial 2026: “Afuera”

Por medio de las redes sociales, los hinchas argentinos llenaron de críticas al futbolista que fue titular ante Austria.

Argentina derrotó a Austria, se clasificó a los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y ahora cerrará su participación en el Grupo J frente a Jordania, el sábado 27 de junio, en Dallas. A los dirigidos por Lionel Scaloni les costó poder superar a los europeos, pero sacaron el partido adelante.

Fue un juego muy complejo, donde la fricción estuvo presente en todo momento. Pese a ello, hubo pocas tarjetas amarillas por parte del árbitro egipcio Amin Omar. Más allá de lo que pasó en términos de resultados, las críticas de los hinchas que no estuvieron presente en el AT&T Stadium, por medio de sus redes sociales, se hicieron presentes y apuntaron contra uno de los titulares.

A los 64 minutos, Scaloni reemplazó a Thiago Almada y Lautaro Martínez con los ingresos de Nicolás González y Julián Álvarez, pero durante el tiempo que el ex Vélez estuvo en cancha, no tuvo una gran actuación. Por esa razón, los fanáticos solicitaron que debía ser reemplazado.

“Scalo hacé cambios. Afuera Almada y Lautaro. Palacios y Nico G”, escribió el usuario @casazzagolf en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Otros hinchas, por medio de la misma aplicación, también se quejaron del rendimiento del futbolista que milita en Atlético de Madrid.

Thiago Almada durante el partido ante Austria.

Las estadísticas de Thiago Almada vs. Austria

Goles: 0

Asistencias: 0

Asistencias esperadas (xA): 0.05

Pases clave: 1

Centros (acertados): 0 (0)

Pases precisos: 33/38 (87%)

Pases en campo rival (precisión): 24/25 (96%)

Pases en campo propio (precisión): 9/13 (69%)

Tiros totales: 0

Tiros a puerta: 0

Disparos bloqueados: 0

Fueras de juego: 1

Toques: 46

Regates (completados): 1 (0)

Posesión perdida: 6

Distancia total con el balón: 109.9 metros

Carreras: 13

Carreras progresivas: 2

Progresión total: 21.7 metros

Distancia progresiva con el balón: 36.8 metros

Carrera progresiva más larga: 16.4 metros

Contribuciones defensivas: 3

Entradas (ganadas): 3 (2)

Intercepciones: 0

Despejes: 0

Tiros bloqueados: 0

Recuperaciones: 4

Duelos en el suelo (ganados): 5 (3)

Regateado: 1

Publicidad

Las críticas de los hinchas de Argentina contra Thiago Almada

Publicidad

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES