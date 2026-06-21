Scaloni le respondió a Ancelotti por sus dichos sobre la “falta de intensidad” de Argentina en el Mundial: “Lo entendí bien”

El entrenador de la Albiceleste habló en conferencia de prensa, en donde se refirió a los dichos del DT de Brasil y analizó al próximo rival.

En el marco de la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Dallas, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Austria en búsqueda de una victoria que lo clasifique a los 16avos de final a falta de una jornada para la finalización de esta instancia.

Previo a este duelo, Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, habló con los medios en conferencia de prensa. Allí, además de hacer un análisis sobre el próximo rival, también respondió a los dichos de Carlo Ancelotti, quien dijo que su equipo tiene poca intensidad con respecto a otros.

“Lo que pasa es que entendí muy bien lo que quiso decir y lo dijo de una buena manera. Lo que pasa es que ahora decimos que dice algo malo, pero nos puso bien. Lo que pasa es que pensamos que habló mal, pero lo entendí bien. Entiendo que fue un halago más que una crítica, porque así lo entiendo y estoy segurísimo de eso“, afirmó al respecto el oriundo de Pujato.

Además, opinó sobre la intensidad de los otros equipos: “Hay que ver qué es la intensidad. Este es un Mundial en el que cuando no se tiene la pelota hay que intentar que no te hagan daño. Pocos equipos presionan mano a mano, entonces se hacen fuerte en mitad de cancha y creo que es ahí donde se está decidiendo el partido. Estamos viendo que gana el que tiene tres delanteros y defiende con cuatro o cinco. Es temprano para analizar por dónde viene el Mundial, pero estoy seguro de que las grandes selecciones van a estar”.

El análisis de Austria

Otros de los temas que tocó el DT de la Selección Argentina fue el presente de su rival, quien viene de vencer 3 a 1 a Jordania en su debut. “Austria es un rival difícil, que tiene muy buenos jugadores. Presiona bien, es un equipo vertical e hizo una gran clasificación. Es un rival a tener en cuenta, será un partido complicado. Los dos ganamos nuestro primer partido, así que va a ser duro”, arrancó.

“Lo que se está viendo en el Mundial es que no hay partidos fáciles. La fase de grupos nunca fue fácil, siempre ha sido difícil para todos y las condiciones del calor, de que se paren partidos constantemente hace que eso a lo mejor le de una mano al equipo que teóricamente es más débil porque tiene tiempo para recuperar y cambiar cosas”, agregó respecto a las pausas de hidratación que tendrá el partido.

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Y cerró sobre la forma de juego que tiene el elenco europeo: “Austria es más vertical, no junta tantos pases. Son equipos que salen a buscar el partido y está bueno para el espectáculo. Va a ser un partido entretenido para el público“.

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