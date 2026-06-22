La tabla de posiciones tras la clasificación de Argentina: contra quién estaría jugando en los 16avos de final del Mundial

Tras vencer a Austria con puntaje ideal, la Albiceleste ya se aseguró el pase a la próxima ronda y espera un tropiezo de Jordania para quedarse con el liderazgo del grupo.

La Selección Argentina continúa a paso firme en el Mundial. Con su victoria de este lunes ante Austria, la Scaloneta encadenó su segundo triunfo consecutivo en la fase de grupos y cumplió el primer objetivo: clasificar a los 16avos de final. Y a la espera de que Argelia y Jordania completen la fecha durante la madrugada, la Albiceleste duerme en lo más alto del Grupo J.

Con el triunfo obtenido en Dallas, Argentina alcanzó los 6 puntos y lidera con puntaje ideal. Además, gracias al criterio de desempate olímpico, ya se aseguró como mínimo el segundo puesto de la zona. Por su parte, Austria quedó como escolta con 3 unidades, producto de su victoria en el debut ante Jordania.

Ahora, Argentina deberá seguir de cerca lo que ocurra el miércoles a la medianoche cuando Argelia enfrente a Jordania, en lo que será un duelo sumamente importante para su futuro. Y es que si los asiáticos no ganan, la Albiceleste se asegurará el liderato del grupo con una fecha de anticipación.

Con el pase en el bolsillo, Argentina ya puede proyectar su rival para la próxima fase, que saldrá del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. Si la Selección clasifica primera, cruzará en 16avos contra el escolta de esa zona, un lugar que hoy ocupa el conjunto charrúa pero que aún disputan los africanos y los árabes.

Así está el grupo de Argentina en el Mundial

Cómo están los cruces de 16avos del Mundial

Alemania vs. Escocia

Noruega vs. Suecia

Corea del Sur vs. Suiza

Países Bajos vs. Marruecos

RD Congo vs. Ghana

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Ecuador

Egipto vs. Chequia

Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Francia

México vs. Cabo Verde

Inglaterra vs. Portugal

Argentina vs. Uruguay

Australia vs. Irán (rivales de Argentina en unos hipotéticos octavos de final)

Canadá vs. Bélgica

Colombia vs. Paraguay